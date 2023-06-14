昨日，2023年市直机关干部职工第三届全民健身运动会开幕，来自50家市直单位的400余名干部职工参赛。 昨日，2023年市直机关干部职工第三届全民健身运动会开幕，来自50家市直单位的400余名干部职工参赛。 此次活动由市委直属机关工委、市体育局、市总工会主办，以“相约青春洛阳助力省运赛场”为主题，设置乒乓球、游泳、工间操(八段锦、广播操)等比赛项目，旨在丰富广大职工的体育文化生活，推动体育强市建设。 乒乓球项目于开幕当天开赛，赛程为期两天，分为团体赛和男单、女单、男双、女双、混双5个单项赛。另外，游泳项目与工间操(八段锦、广播操)项目将分别于8月底和9月底启动。 市委常委、秘书长王军，河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍参加开幕式。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 刘玫嘉 通讯员 王梦)