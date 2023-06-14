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“洛阳智造”站上无人机反制新风口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 08:18

　　一边是研发生产人员脚步匆匆，一边是工厂装修工人进进出出。

　　日前，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的历正科技(洛阳)有限公司，企业投资建设的省级重点项目低空无人机防御系统研发及生产项目现场，产品生产和厂房装修同步进行，折射出不断向好的经营形势。

　　“订单供不应求，之前200平方米的生产空间已远远不够。”该公司副总经理卫翔话语中满是干劲。这家主打无人机反制的科技型企业，今年上半年营收同比增长220%，产能也实现同比翻番！

　　无人机反制，就是通过信号干扰等手段阻止无人机进入特定区域。

　　近年，民用无人机行业快速发展，但随之而来的“黑飞”“乱飞”等问题，给社会公共安全和民众个人安全造成隐患，催生无人机反制产品需求。尤其在机场、监狱、场馆等核心基础设施安防领域，无人机反制产品需求强烈，被业内视为不折不扣的产业风口、发展蓝海。

　　对比国内同行，同样是做无人机反制，但是洛阳历正科技却有着不同寻常的“钻劲儿”。

　　从微型无人机到专业级无人机，在企业研发部门的工作台上，密密麻麻摆放着大小不一的无人机产品。

　　“我们这里收纳有300多台无人机，价值近200万元，几乎可以开一家中国无人机博物馆。”卫翔半开玩笑说，但凡市面上有企业发布新品，他们就会第一时间购买，拆解后研究、学习无人机沟通的通信协议。

　　而事实上，200多万元的无人机购买费用，只是企业去年研发经费的1/10。正是靠着这种高强度研发投入，使其在行业首创了“认知无线电协议解析”的“黑科技”。利用该技术，其产品不仅能探测出有没有无人机，还能具体识别无人机的品牌、型号甚至机身码，从而精确区分“敌我”，在保障备案无人机正常飞行的同时实现精准反制。

　　近年，企业研制生产的千余套无人机反制产品在国内部署应用，配套国家体育场“鸟巢”等多个知名地标工程。在去年积极消除疫情影响成功实现营收增长基础上，企业今年更是全面发力，市场占有率跻身全国前三。

　　“未来，我们将持续推陈出新，保持行业领先优势，在世界无人机反制领域叫响‘洛阳智造’。”卫翔话语坚定。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 马毅龙 邵亦琳 通讯员 张婧悦）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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