洛阳市药学会药物治疗学专业委员会成立大会暨药物治疗高峰论坛会议成功举办

为进一步落实国家卫生健康发展战略、促进医药协同发展和医院合理用药，7月20日由洛阳市药学会主办、洛阳市第一人民医院承办的洛阳市药学会药物治疗学专业委员会成立大会暨药物治疗高峰论坛会议成功举办。河南省药学会史艳玲秘书长、洛阳市药学会理事长何广宏、洛阳市药事管理与药物治疗学委员会主任委员孙文青等领导出席会议，会议由洛阳市药学会副理事长兼秘书长张骞主持。

何广宏理事长在致辞中向大家回顾、剖析、展望了洛阳市药学会的历史、现在和未来。药物治疗学专委会的成立将为医院药学服务者搭建专业学术交流平台，希望广大药师把握机遇，用高质量药学服务迎接医院药学的春天。也希望即将成立的药物治疗学专委会能够充分利用平台优势，汇集行业内智慧，为进一步提升医院药学服务能力而不懈奋斗。

洛阳市第一人民医院党委书记茅华宇首先向河南省药学会、洛阳市药学会各位领导对医院成立洛阳市药学会药物治疗学专业委员会的支持表达感谢。他指出，药学工作是医疗中的重要组成部分，医疗、药学、护理要有机的结合在一起，让患者获得最佳的治疗效果和承受最低的治疗风险。他希望通过此次药物治疗学委员会的成立，共聚省、市内药学同道之力，逐步建成、建强我市药物治疗学新体系、新规范和新指导！

孙文青主任委员强调了此次专委会成立的重要性，她希望一是通过学会加强药学学科建设，提高科研能力与水平；二是借助学会平台，加强与国内权威医疗机构的合作与交流，了解学科的新动向、新发展、新技术；三是团结创新，务实进取，到基层开展医联体、学术推广等活动，形成药事管理与药物治疗学联盟。希望各位药学工作者用实际行动诠释药学工作者的职业和价值，为健康中国2030做出积极贡献。

史艳玲秘书长对洛阳市药学会药物治疗学专业委员会的成立表示热烈祝贺，她指出药物治疗学专业委员会的成立可以提高医疗机构合理用药水平，在保证患者用药安全上发挥重要作用。还可以搭建好学术交流的平台，促进药学专业人员之间的交流、学习。她希望专业委员会要做到尽心履职，齐心协力开展各项药学工作，不断提升药物治疗学专业委员会的影响力，促进药物治疗学专业委员会全面、协调可持续发展。

与会人员共同听取了来自洛阳市第一人民医院的药物治疗学专委会副主任委员权晓晓，对洛阳市药学会药物治疗学专业委员会筹备情况的汇报。

经全体委员投票表决，共选举产生副主任委员7名，常务委员28名，主任委员1人，秘书3人。

洛阳市第一人民医院副院长邢付强作为新担选的委员会主任委员发言，他首先感谢了与会领导、委员们的支持与信任，表示我们将以此次药物治疗学专业委员会成立为起点，扎实抓好当前各项工作，专委会将在洛阳市药学会的正确指引，全面加强自身建设，搭建出优质的医药沟通平台。让我们缪力同心、和衷共济，为药物治疗学专业委员会事业添新蓄力，凝聚起我市医药卫生事业高质量发展的澎湃动能。

成立大会结束后，召开了洛阳市药学会药物治疗学专业委员会药物治疗高峰论坛会议，邢付强主持会议。

郑州市第七人民医院袁冬冬教授、河南省人民医院方凤琴教授、河南科技大学第一附属医院闫俊强教授、洛阳市第一人民医院权晓晓教授先后就《血栓性疾病药物治疗概述及药学服务实践》、《药品质量控制体系的构建》、《免疫抑制剂的临床应用》、《以三级公立医院绩效考核为抓手促进基本药物制度实施》等方面进行授课。来自河南科技大学第一附属医院娄朝晅教授、洛阳市中心医院尹锋教授和河南省洛阳正骨医院王春秋教授受邀担任主持。

专家们的精彩授课，为参会人员呈现了一场高水平、高质量的学术盛宴，本次会议在各位专家学者的精彩分享与热烈交流之中圆满结束。