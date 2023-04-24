记者从洛阳北郊机场获悉，7月21日起，“洛阳—桂林”航线复航。

记者从洛阳北郊机场获悉，7月21日起，“洛阳—桂林”航线复航。 记者从洛阳北郊机场获悉，7月21日起，“洛阳—桂林”航线复航。 该航线由桂林航空A320机型运营，每周一、三、五、日执飞，执行日期为7月21日至8月31日，具体航班时刻为：GT1115 桂林—洛阳 18:25-20:35；GT1116 洛阳—桂林 21:20-23:30。 据悉，今年夏秋航季，洛阳北郊机场共开通航线22条，通航城市达28个，基本覆盖国内各方向主要城市。洛阳北郊机场持续做好“同质同城同价”服务，为旅客提供平价商品；积极配合“乘飞机免门票游洛阳”活动，为广大旅客出游提供乘机、市区游玩、乘车等方面问询服务，提升旅客出行体验。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 徐丽 文/图)