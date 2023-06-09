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洛阳通报一批招投标领域违法违规行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 16:14

　　记者20日从洛阳市发改委获悉，洛阳市积极开展招标投标领域“双随机、一公开”监管工作，首次通报一批招投标领域违法违规行为，维护全市工程建设领域招标投标正常秩序。

　　经查，今年5月18日在位于伊滨区某在建医院项目的评标过程中，评标委员会存在违背招标文件规定，评标评审意见严重偏离评标原则，导致评标评审结果错误。按照《河南省综合评标专家库专家考评暂行办法》(豫公管办〔2017〕23号)有关规定，对评标专家程xx、安x、何xx、吴xx、刘x、刘xx6人暂停一年抽取评标资格；对招标人代表赵xx、王xx和陈x3人暂停一年内参加依法必须进行招标项目的评标，暂停起止时间为2023年7月3日-2024年7月2日。

　　经查，河南博鑫创展工程管理有限公司洛阳市分公司、圣基工程咨询有限公司洛阳分公司、科扬建设咨询有限公司洛阳分公司、中诺天中工程管理有限公司洛阳分公司、河南洛达工程咨询有限公司、郑州大学建设科技集团有限公司洛阳分公司、河南荣熙工程咨询有限公司洛阳分公司、东方安澜工程管理(洛阳)有限公司、河南兴洛工程咨询有限公司、陕西恒瑞项目管理有限公司洛阳分公司、智埔国际工程咨询有限公司洛阳分公司(现名称：智埔国际建设集团有限公司洛阳分公司)、河南一鸣工程管理有限公司洛阳分公司、南京永道工程咨询有限公司豫西分公司(现名称：永道工程咨询(江苏)有限公司豫西分公司)、河南省国贸招标有限公司洛阳分公司、汇龙工程咨询有限公司洛阳分公司、河南专招招标代理有限责任公司(现名称：河南专招工程管理有限责任公司)、河南百宏项目管理有限公司栾川分公司、国正聚源工程咨询集团有限公司洛阳分公司共18家公司在招标代理机构信息管理系统中填报错误的企业名称或统一社会信用代码，导致系统无法正常抽取的问题，相关部门下发了整改通知书。

　　为贯彻落实国家发展改革委等11部门《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制》的工作部署，进一步健全和完善招标投标领域事中事后监管机制，今年以来，洛阳市采取由市发改委牵头，市住建、交通、水利、城管、商务、农业农村、林业等部门共同参与，各县区同步展开的方式对我市依法必须招标的工程建设项目全面开展“双随机、一公开”监管工作，重点对招标文件编制、招标公告发布、资格审查、开标、评标、定标、异议答复、中标候选人公示、中标结果公开、招标投标情况书面报告、中标人是否按规定签订合同等关键环节进行检查，重点查处依法必须招标项目的招标投标活动行为主体是否遵守法律、法规和有关管理规定。

　　洛阳市发改委相关负责人表示，下一步，相关部门将始终保持高压态势，严厉打击招投标领域违法违纪行为，努力营造全市公平公正的营商环境。投标人如对中标结果存在异议的，可拨打以下电话进行举报投诉。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李晓建)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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