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将有强对流天气！洛阳发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 15:30

　　20日14时，洛阳市气象局发布重要天气报告，重点提示20日至21日我市将有对流性天气。

　　根据最新气象资料分析，受西太平洋副热带高压边缘西南气流和高空低槽的共同影响，今天下午到明天，我市有一次对流性天气过程，雨量分布不均，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。过程累计降水量10到25毫米，沿黄及东部、南部山区的部分地区25到50毫米，个别站点50毫米以上，最大小时雨强40到70毫米。

　　具体预报

　　今天下午到夜里：多云转阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　21日(周五)：阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温23℃～32℃。

　　22日(周六)：多云，气温23℃～35℃。

　　影响与建议

　　1.降水时空分布不均、局地短时雨强大，强降水诱发山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市内涝和农田渍涝的气象风险较高，需加强涉山涉水旅游景区、尾矿库及施工工地和重要路段的管理。

　　2.当前正值暑期出游旺季，短时强降水所伴随的低能见度天气、局地雷暴大风导致的道路交通、旅游出行等气象风险较高。

　　3.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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