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暑期内各校园操场能否对外开放？洛阳市教育局回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 11:16

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：由于暑期放假，不少学校操场也是大门紧闭，孩子们难寻锻炼身体的地方。希望符合开放条件的校园操场能在暑期对外开放。

　　洛阳市教育局回复：针对学校体育设施节假日向社会开放工作，市教育局已经多次进行调研，并通知要求各县区制定相关措施，在不影响正常教育教学秩序的前提下，对外开放。目前各县区能满足开放要求的学校已经在对外开放，其余学校因常年有运动队在校内训练或学校体育场地与教学区域未达到相对独立或隔离要求等，暂不具备开放条件。建议和辖区教体局或学校联系沟通，了解是否开放以及入校要求等。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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