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2023年河南省本科一批院校平行投档分数线公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育考试院 2023.07.20 11:19

　　洛阳考生注意啦！昨日，河南省教育考试院官方网站公布2023年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(文、理科)。

　　其中，理科方面，清华大学最低投档分698分，超出一本线184分；北京大学最低投档分696分，超出一本线182分。郑州大学最低投档分589分，超出一本线75分；河南大学最低投档分567分，超出一本线53分。

　　文科方面，清华大学最低投档分685分，超出一本线138分；北京大学最低投档分672分，超出一本线125分；郑州大学最低投档分602分，超出一本线55分；河南大学最低投档分590分，超出一本线43分。

　　更多学校投档分数线详情可自行查询。具体步骤如下：

　　1.登录河南省教育考试院官网、河南招生考试信息网，或关注“招生考试之友”微信公众号；

　　2.点击“2023年河南省普通高招本科一批院校平行投档分数线”新闻链接；

　　3.选择“文科”或“理科”类别进入查询页面；

　　4.输入拟查询院校4位院校代码，点击进行验证；

　　5.点击“查询”获取查询院校投档分数线信息。

　　平行志愿投档的规则：

　　在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时，依次按照语文、数学、外语听力的单科成绩从高分到低分排序)，再按考生填报的高校志愿顺序投档。

　　点击下方链接查看：

　　2023年河南省普通高校招生本科一批(文科)院校平行投档分数线

　　2023年河南省普通高校招生本科一批(理科)院校平行投档分数线
[ 责任编辑：唐好优 ]
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