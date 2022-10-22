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洛阳退休人员基本养老金能涨多少 来看看咋计算
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:43

　　日前，记者从市社保中心获悉，我市退休人员今年1月至7月的基本养老金上调部分将在本月31日前发放到位，自8月起将按调整后的新待遇发放养老金。

　　调整办法：“定额调整+挂钩调整+适当倾斜”

　　近日，河南省人社厅与河南省财政厅联合印发了《关于2023年调整退休人员基本养老金的通知》，决定从2023年1月1日起，为2022年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员(含退职人员，不含新中国成立前参加革命工作并符合原劳动人事部劳人险〔1983〕3号文件规定的退休工人，下同)增加基本养老金。

　　此次基本养老金调整，实行“定额调整+挂钩调整+适当倾斜”相结合的原则。

　　●定额调整

　　调整范围内的退休人员每人每月增加35元。

　　●挂钩调整

　　调整范围内的退休人员，根据本人缴费年限，每满1年每月增加1.2元，缴费年限不满1年的按1年计算。在上述基础上，每月再按本人2022年12月基本养老金(企业退休人员不含取暖费、机关事业单位退休人员不含职业年金)的1.1%计算增加。

　　●适当倾斜

　　在普遍调整基础上，再适当提高下列人员的基本养老金。

　　截至2022年12月31日年满70周岁的高龄退休人员，分年龄段按以下标准每人每月再增加基本养老金：年满70周岁不满75周岁25元，年满75周岁不满80周岁30元，年满80周岁不满85周岁40元，年满85周岁不满90周岁50元，年满90周岁60元。退休人员的年龄计算，以批准退休时确定的出生时间为准。

　　企业退休军转干部基本养老金在按以上规定调整后达不到所在省辖市、济源示范区企业退休人员基本养老金平均水平的，补足到所在省辖市、济源示范区企业退休人员基本养老金平均水平。

　　市社保中心相关负责人介绍，本年度1月至7月的基本养老金上调部分将在7月31日前发放到位，自下月起将按调整后的新待遇发放养老金。

　　通过此次上调，您的基本养老金能涨多少呢？市社保中心工作人员给记者举了两个例子，您可以照此计算自己养老金的上涨数额。

　　例1：王阿姨截至2022年12月31日不满70周岁，缴费年限为30年，2022年12月的基本养老金为3000元，那么她2023年每月新增的养老金是多少呢？

　　①定额调整，35元；

　　②挂钩调整，缴费年限30年×1.2元/年+去年12月基本养老金3000元×1.1%=69元。

　　因此，王阿姨2023年每月新增的养老金是35+69=104元，比2022年上涨了约3.5%。

　　例2：李先生截至2022年12月31日年满72周岁，缴费年限为40年，2022年12月的基本养老金为3500元，那么他2023年每月新增的养老金是多少呢？

　　①定额调整，35元；

　　②挂钩调整，缴费年限40年×1.2元/年+去年12月基本养老金3500元×1.1%=86.5元；

　　③适当倾斜，25元。

　　因此，李先生2023年每月新增的养老金是35+86.5+25=146.5元，比2022年上涨了约4.2%。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 胡宏亮 杨振宇)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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