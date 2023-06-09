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洛龙区在部分路段实施“人非共板”改造 电动车、行人共用一个道路板块
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:26

　　18日上午，记者在洛龙区政和路与厚载门街交叉口看到，道路两侧设置了橙色围挡，施工人员正在对人行道进行重修，实施“人非共板”改造。预计到本月底，工程将全面完工，电动车、自行车等非机动车将和行人共用一个道路板块，提升道路通行效率。

　　所谓“人非共板”，就是将非机动车和机动车进行物理分离，使电动车、自行车等非机动车和行人共用一个道路板块。在“人非共板”路面中，人行道与非机动车道之间无高差，“共板”使用，通过铺设不同色彩的路面结构，清晰区分非机动车道和人行道，可以最大程度节约空间资源。

改造后的道路效果图(洛龙区城管局提供)

　　“政和路两侧居民楼、饭店多，交通流量大，经常出现非机动车道、人行道被占用等情况。”洛龙区城管局相关负责人介绍，这就导致了部分非机动车驶入机动车道，出现机非混行的状况，容易产生安全隐患。

　　据了解，本次政和路改造西起望春门街，东至龙门大道，全长约3公里，预计7月底前完成改造。“计划将原先的4米人行道和3米绿化带，改造为2米人行道、2.5米非机动车道、2.5米非机动车停车位或绿化带，将非机动车道从机非混行车道中分离出来，形成机动车专用道和‘人非共板’路面。”洛龙区城管局相关负责人表示，改造后的人行道和非机动车道比机动车道路基高，同时通过绿化带与机动车道实现分离，可有效解决目前政和路存在的机非混行问题。在改造过程中，还将在道路交叉口及地块进出口附近新增非机动车停车位、休憩座椅等，进一步方便百姓出行。

　　改造后的路权划分更加清晰，机动车行驶更加顺畅，非机动车和行人更加安全……今年以来，洛龙区按照市委、市政府工作部署，借鉴南方发达城市市政微改造领域先进经验，结合辖区实际，大力推进“人非共板”改造提升项目。除了目前正在改造的政和路，接下来洛龙区还将组织力量对展览路(望春门街至厚载门街段)、太康东路(龙门大道至新伊大街段)、定鼎门街(开元大道至牡丹大道段)等实施“人非共板”改造，力争在10月底前完成。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 马乐 实习生 季新一 刘玫嘉)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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