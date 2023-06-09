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老人掉进红薯窖 警民联手营救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:24

　　近日，一名七旬老人走失，不慎坠入野外的红薯窖内。宜阳警方接到求助后，与村民联合搜救3个多小时，成功将老人救出。

　　17日14时29分，宜阳县公安局香鹿山派出所接到报警，称辖区樱桃沟村有一位患有精神疾病的老人走失，求助民警帮忙寻找。

　　派出所民警接到报警后，立即开展调查。经了解，走失者为70岁老人陈某，已经走失近两天时间。随后，民警一边通过调取樱桃沟村周边监控视频来寻找陈某的踪迹，一边到村里走访，了解陈某生活习惯及这两天的行踪，并组织村干部、治安安全员等共同寻找陈某。

　　经过大范围寻找，民警终于在当天18时许，在樱桃沟村野外的一个红薯窖内发现陈某。当时，陈某躺在红薯窖内，对搜寻人员的呼叫没有反应。考虑到该红薯窖洞口小且深，窖下面氧气稀薄，并且陈某失联已经48小时，为确保其人身安全，民警张浩迅速找来绳子系在身上，下到红薯窖底营救。最终，在周边群众的帮助下，陈某被成功从红薯窖内救出。

　　陈某被救出后，立即被抬上一旁等候的救护车送医救治。目前，经全力救助，陈某已经脱离生命危险，后续治疗正在进行。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵利军 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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