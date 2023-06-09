我国山地马铃薯产业发展新添“洛阳动力”

记者从国家农机装备创新中心获悉，该中心作为宁夏回族自治区重点研发计划“揭榜挂帅”项目牵头单位，近日与宁夏农业机械化技术推广站就“山地小型马铃薯联合收获作业机械研发和产业化项目”进行签约，将通过相关技术研发，进一步助力国家农机高质量发展。

记者从国家农机装备创新中心获悉，该中心作为宁夏回族自治区重点研发计划“揭榜挂帅”项目牵头单位，近日与宁夏农业机械化技术推广站就“山地小型马铃薯联合收获作业机械研发和产业化项目”进行签约，将通过相关技术研发，进一步助力国家农机高质量发展。

作为宁夏2023年度重点研发计划“揭榜挂帅”项目榜单的重要内容，“山地小型马铃薯联合收获作业机械研发和产业化项目”是宁夏2023年度面向农业农村领域唯一列入重点研发计划的项目。该项目将重点解决宁夏南部山区马铃薯收获环节在膜土分离、除杂、捡拾、破损、作业成本、适宜作业机械小型化等方面的技术问题。研发成果转化应用于生产实践后，将有助于形成集成配套的机械化技术体系，极大提升宁夏南部山区马铃薯收获全程机械化水平，实现产业高质量发展和农民稳定增收致富。该项目对提升宁夏南部山区乃至全国马铃薯产业全程机械化技术水平具有重要意义。

当前国家农机装备创新中心围绕差异化农机需求，已开展马铃薯收获技术及装备研究。基于在马铃薯低损收获等关键共性技术及装备研究方面的优势，该中心在与全国其他单位的竞争中胜出，最终成功“揭榜”。下一步，该中心将围绕项目需求，重点开展低损收获、全程作业质量智能调控关键性技术研发，以及马铃薯联合收获机整机方案设计、关键零部件研制，持续提升服务“三农”能力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 姜文君)