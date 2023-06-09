洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

我国山地马铃薯产业发展新添“洛阳动力”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:22

　　记者从国家农机装备创新中心获悉，该中心作为宁夏回族自治区重点研发计划“揭榜挂帅”项目牵头单位，近日与宁夏农业机械化技术推广站就“山地小型马铃薯联合收获作业机械研发和产业化项目”进行签约，将通过相关技术研发，进一步助力国家农机高质量发展。

　　作为宁夏2023年度重点研发计划“揭榜挂帅”项目榜单的重要内容，“山地小型马铃薯联合收获作业机械研发和产业化项目”是宁夏2023年度面向农业农村领域唯一列入重点研发计划的项目。该项目将重点解决宁夏南部山区马铃薯收获环节在膜土分离、除杂、捡拾、破损、作业成本、适宜作业机械小型化等方面的技术问题。研发成果转化应用于生产实践后，将有助于形成集成配套的机械化技术体系，极大提升宁夏南部山区马铃薯收获全程机械化水平，实现产业高质量发展和农民稳定增收致富。该项目对提升宁夏南部山区乃至全国马铃薯产业全程机械化技术水平具有重要意义。

　　当前国家农机装备创新中心围绕差异化农机需求，已开展马铃薯收获技术及装备研究。基于在马铃薯低损收获等关键共性技术及装备研究方面的优势，该中心在与全国其他单位的竞争中胜出，最终成功“揭榜”。下一步，该中心将围绕项目需求，重点开展低损收获、全程作业质量智能调控关键性技术研发，以及马铃薯联合收获机整机方案设计、关键零部件研制，持续提升服务“三农”能力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 姜文君)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    糖尿病患者能做胃肠镜吗
    糖尿病患者能做胃肠镜吗
    糖尿病患者能做胃肠镜吗
        “这段时间总觉得肠胃不舒服，想做胃镜和肠镜检查，但我血糖高，目前吃着降糖药，不知道能不能做这些检查？...
  • ·隔夜西瓜能吃吗
  • ·老年人腿抽筋 可要找找原因
  • ·家长应如何给孩子选择角膜塑形镜？
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 明日起，儿童乘火车有新要求
  • 来洛阳，采一朵“七色花”吧！
  • 提醒！办理儿童临时身份证 这些材料要...
  • 夏日炎炎 不做“孤泳者”！
  • 20万个就业岗位，7000余个见习岗位！...
  • 无房证明如何开？4种方法线上线下均可...
  • 洛阳退休人员基本养老金能涨多少 来看...
  • 孟津区白鹤镇：夏日田间管理忙
  • 省运会青少年竞技组跆拳道比赛圆满结束
  • 网友建议放宽老旧小区二手房公积金贷...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小翠的彩礼

    新鲜小苦瓜

    定鼎门夏季之夜

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605