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汽车倒扣排水渠俩人被困 消防队员民警深夜营救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:28

　　日前，一辆特斯拉电动汽车行至伊滨区诸葛镇时，冲破围挡坠入十几米深的排水渠，车呈倒扣状态，当地消防队员和民警深夜施救，成功将被困在车里的俩人救出。

　　14日凌晨3时许，伊滨消防救援大队吉庆路消防站接到一起群众报警称，在诸葛镇镇政府附近，一辆汽车坠入排水渠，有人员被困。消防队员张臻和队友到达现场发现，一辆特斯拉电动汽车倒扣在排水渠里，所幸水不深，车未被淹没，伊滨公安分局民警正在设法营救被困人员。

　　“有一男一女两个年轻人被困在车里，好在没有生命危险。”张臻说，被困汽车车头损坏，车窗玻璃破碎，车门无法从里面打开。他们尝试使用撬杠撬开车门，没有成功。因水底淤泥较深，切割机等大型工具无法施展。众人又试图将车抬起，无奈因车身太重，加上淤泥吸力太大无法抬起车。

　　吊车到达现场后，张臻等人使用吊带将吊车与被困汽车进行连接。经过一个多小时的紧张救援，汽车被从水里吊起。大家合力将被困的俩人救出，并交给现场医护人员进行救治。

　　张臻得知，幸亏那辆特斯拉汽车冲破排水渠的围挡后直接坠入渠里，而没有撞到水泥柱子和钢筋，且排水渠里的水不深，否则凶多吉少。目前，交警部门正就事故具体原因进行调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼/文 通讯员 魏雅心 郗萌/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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