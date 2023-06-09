洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊川的哥于超峰勇救欲跳河女子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:18
于超峰

　　近日，抖音平台上出现一条正能量视频：一女子欲跳河轻生，被好心人一把拉住。视频透露了“豫CV9730”“河南洛阳”“7月17日”“的哥”等关键信息。

　　这位好心人到底是谁？昨日，记者多方核实得知，确有此事，随后通过相关部门辗转联系到这名的哥，了解了他的情况和救人始末。

　　救人的哥名叫于超峰，今年36岁，是伊川县客运出租车有限公司的一名司机，已从业近6年。

　　17日12时许，伊川县伊河大桥上气温高、行人少。于超峰驾驶出租车由东向西经过桥面时，发现一名穿裙子的女子独自站在马路对面的桥栏旁，边打电话边哭泣，眼前的一幕让于超峰觉得有些奇怪。快到桥头时，于超峰越想越不对劲儿，于是掉转了车头。

　　快到该女子的站立位置时，于超峰看到了惊险的一幕：这名女子哭着把电话和手提包扔在地上，欲翻桥跳河。于超峰见状，赶紧停车，急忙冲了过去，将女子一把拉住。

　　“她当时情绪非常激动，一个劲儿地挣扎。”于超峰回忆，当时他拼尽全力才把那名女子从桥栏边拽走。随后，他一边用力“控制”不停挣扎的女子，一边大声喊路人帮忙，所幸，一名路过的面包车司机听到喊声后停了下来。于超峰将女子暂时交给面包车司机，并嘱咐对方“先把她拉到车上再说”。这时，满头大汗的于超峰赶紧掏出手机报警，随后又对这名女子好言相劝。

　　经过于超峰的一番劝说，女子的情绪稍微平复了一些，但还是一言不发，坐在车上一直哭。不久，该女子的男朋友和警察先后赶到现场，于超峰这才放心地离开。

　　于超峰救人时，他的出租车行车记录仪拍下了惊险的救人过程，视频随后在网上引起热议。18日，伊川县道路运输服务中心得知此事后，奖励于超峰1000元，以表扬他的善举。

　　“如果再晚一秒种，后果就不堪设想。”于超峰说，他第一次遇上这种突发情况，“当时来不及多想，救人要紧！”（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    糖尿病患者能做胃肠镜吗
    糖尿病患者能做胃肠镜吗
    糖尿病患者能做胃肠镜吗
        “这段时间总觉得肠胃不舒服，想做胃镜和肠镜检查，但我血糖高，目前吃着降糖药，不知道能不能做这些检查？...
  • ·隔夜西瓜能吃吗
  • ·老年人腿抽筋 可要找找原因
  • ·家长应如何给孩子选择角膜塑形镜？
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 明日起，儿童乘火车有新要求
  • 来洛阳，采一朵“七色花”吧！
  • 提醒！办理儿童临时身份证 这些材料要...
  • 夏日炎炎 不做“孤泳者”！
  • 20万个就业岗位，7000余个见习岗位！...
  • 无房证明如何开？4种方法线上线下均可...
  • 洛阳退休人员基本养老金能涨多少 来看...
  • 孟津区白鹤镇：夏日田间管理忙
  • 省运会青少年竞技组跆拳道比赛圆满结束
  • 网友建议放宽老旧小区二手房公积金贷...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小翠的彩礼

    新鲜小苦瓜

    定鼎门夏季之夜

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605