伊川的哥于超峰勇救欲跳河女子

近日，抖音平台上出现一条正能量视频：一女子欲跳河轻生，被好心人一把拉住。视频透露了“豫CV9730”“河南洛阳”“7月17日”“的哥”等关键信息。

于超峰

近日，抖音平台上出现一条正能量视频：一女子欲跳河轻生，被好心人一把拉住。视频透露了“豫CV9730”“河南洛阳”“7月17日”“的哥”等关键信息。

这位好心人到底是谁？昨日，记者多方核实得知，确有此事，随后通过相关部门辗转联系到这名的哥，了解了他的情况和救人始末。

救人的哥名叫于超峰，今年36岁，是伊川县客运出租车有限公司的一名司机，已从业近6年。

17日12时许，伊川县伊河大桥上气温高、行人少。于超峰驾驶出租车由东向西经过桥面时，发现一名穿裙子的女子独自站在马路对面的桥栏旁，边打电话边哭泣，眼前的一幕让于超峰觉得有些奇怪。快到桥头时，于超峰越想越不对劲儿，于是掉转了车头。

快到该女子的站立位置时，于超峰看到了惊险的一幕：这名女子哭着把电话和手提包扔在地上，欲翻桥跳河。于超峰见状，赶紧停车，急忙冲了过去，将女子一把拉住。

“她当时情绪非常激动，一个劲儿地挣扎。”于超峰回忆，当时他拼尽全力才把那名女子从桥栏边拽走。随后，他一边用力“控制”不停挣扎的女子，一边大声喊路人帮忙，所幸，一名路过的面包车司机听到喊声后停了下来。于超峰将女子暂时交给面包车司机，并嘱咐对方“先把她拉到车上再说”。这时，满头大汗的于超峰赶紧掏出手机报警，随后又对这名女子好言相劝。

经过于超峰的一番劝说，女子的情绪稍微平复了一些，但还是一言不发，坐在车上一直哭。不久，该女子的男朋友和警察先后赶到现场，于超峰这才放心地离开。

于超峰救人时，他的出租车行车记录仪拍下了惊险的救人过程，视频随后在网上引起热议。18日，伊川县道路运输服务中心得知此事后，奖励于超峰1000元，以表扬他的善举。

“如果再晚一秒种，后果就不堪设想。”于超峰说，他第一次遇上这种突发情况，“当时来不及多想，救人要紧！”（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯 文/图）