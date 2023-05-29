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依托社区体育公园 洛阳“村BA”日益火爆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:21
伊滨区永泰嘉苑社区体育公园建成投用洛报融媒记者张怡熙摄

　　欢呼声、吹哨声、篮球进筐的声音不绝于耳……13日，数百名社区居民聚集在洛龙区开元路街道龙泰C区社区体育公园内，观看“台源杯”“村BA”篮球赛。这场持续3个小时的比赛，点燃了社区居民的运动热情。

　　近几年，市委、市政府加快推进高水平社区体育公园建设，不断丰富社区体育活动，着力带给市民更多家门口的幸福感、获得感。与洛龙区开元路街道的球赛一样，近期，伊滨区李村镇新源嘉苑社区邻里中心、孟津区常袋镇马岭村等地已陆续举办“村BA”篮球赛，点燃民众运动热情，激发城市体育活力。

　　增加邻里亲密度 烘托社区和谐氛围

　　“跟街坊看看比赛，说说笑笑，关系越来越好。”社区居民吴大爷在场外不断拍手叫好，“社区再举办这种活动，我们还约着一起来。”

　　据悉，现场共有4个社区的5支参赛队伍，大多是社区居民自发组建起来的，更有一起学习、工作的同学、同事和一起长大的发小组队参赛的。

　　“我们都是一栋楼上的邻居，彩排让我们的关系更紧密。”赛前的太极扇节目负责人刘大妈和身边的闺蜜列队表演，烘托社区和谐氛围。

　　洛龙区开元路街道举办的“村BA”篮球赛，是我市提升社区居民体育素养的一项重要活动。赛场上，篮球队员身手矫健，争分夺秒，同时也展现出邻里间“情谊第一”的友好画面。这场激情满满的“村BA”篮球赛给大家带来极佳的观赏体验，更丰富了居民的生活。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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