洛阳市纪委常委会召开会议

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示，以及中央纪委、省纪委和市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示，以及中央纪委、省纪委和市委有关会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议要求，全市纪检监察干部要自觉加强理论武装和党性修养，在深学细悟中找准纪检监察机关履职尽责的切入点和着力点，在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上走在前、作表率。要一以贯之落实市委“三个统一”要求和“四敢”意见，始终牢记党委、政府中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作，进一步推进政治监督具体化、精准化、常态化，助推市委各项决策部署落实落地见效。要主动适应信息化要求、强化互联网思维，以信息化赋能纪检监察工作高质量发展。要根据中央纪委、省纪委工作部署，精准把握全市党风廉政建设和反腐败斗争新特点、新趋势，统筹谋划好下半年各项重点工作。要持续加强纪检监察干部队伍建设，努力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的执纪执法铁军。

会议强调，要不折不扣落实好《中国共产党纪律检查委员会工作条例》等有关规定，不断推进纪检监察工作规范化、法治化、正规化。要加强巡察整改和成果运用，切实做好巡察“后半篇文章”。要扎实做好党风廉政意见回复工作，为干部精准“画像”，把好选人用人“第一关”，坚决防止干部“带病提拔”。建立打听党风廉政意见情况记录制度，坚决杜绝违规打探消息、跑风漏气等问题发生。要扎实开展专项监督检查，及时发现和督促整改安全生产责任落实不认真、履职尽责不到位等问题，坚决守牢安全生产底线。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 郝青霄)