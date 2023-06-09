洛阳造高端聚合物造粒装备打破国外垄断

昨日，在位于涧西区的凯迈(洛阳)机电有限公司生产车间内，由企业独立研制、具有自主知识产权的新型切粒机顺利通过工厂试验，即将交付用户。
昨日，在位于涧西区的凯迈(洛阳)机电有限公司生产车间内，由企业独立研制、具有自主知识产权的新型切粒机顺利通过工厂试验，即将交付用户。
昨日，在位于涧西区的凯迈(洛阳)机电有限公司生产车间内，由企业独立研制、具有自主知识产权的新型切粒机顺利通过工厂试验，即将交付用户。
目前，这款新型切粒机核心关键零部件已全部实现国产化，产能达每小时6吨，可用于生产食品级再生塑料等高分子聚合物，打破了国内高端聚合物造粒装备市场由国外垄断的局面。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄)
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