洛阳造高端聚合物造粒装备打破国外垄断

昨日，在位于涧西区的凯迈(洛阳)机电有限公司生产车间内，由企业独立研制、具有自主知识产权的新型切粒机顺利通过工厂试验，即将交付用户。

昨日，在位于涧西区的凯迈(洛阳)机电有限公司生产车间内，由企业独立研制、具有自主知识产权的新型切粒机顺利通过工厂试验，即将交付用户。

目前，这款新型切粒机核心关键零部件已全部实现国产化，产能达每小时6吨，可用于生产食品级再生塑料等高分子聚合物，打破了国内高端聚合物造粒装备市场由国外垄断的局面。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄)