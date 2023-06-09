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难酬一腔凌云志
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:29

　　长卿牢落悲空舍，

　　曼倩诙谐取自容。

　　见买若耶溪水剑，

　　明朝归去事猿公。

　　——唐·李贺《南园十三首》其七

　　《南园十三首》是唐代诗人李贺的组诗作品。这十三首诗或写景或抒情，抒发韶华易逝、抱负难酬的感叹，诗情隽永，耐人寻味。其中第七首诗，把自己和前人、历史和现实、论世和述怀糅合在一起，结构新奇巧妙。

　　“长卿牢落悲空舍，曼倩诙谐取自容。”开首两句用了两个典故，说的是汉代的司马相如和东方朔的事，长卿和曼倩分别是司马相如和东方朔的字。他们一个是大才子，但家徒四壁，穷困潦倒，不得朝廷重用；一个智慧超群，但抱负无法施展，不得不用一种诙谐的行事方式来掩饰自己，以小丑形象示人，结果被皇帝“俳优畜之”。

　　既然学文如此，那就学武吧。

　　后两句乃诗人设想：买一把若耶溪所出的宝剑，找一位如春秋时期白猿公那样的名师，练武学艺，驰骋沙场，干一番大事业。

　　诗里隐含着一股不可磨灭的豪杰之气，但也是诗人在无路可走时的梦想与自我安慰。

　　读书为何无用？有才学为何不能见用于世？

　　元和年间，唐朝东北边境一带割据势力先后发生兵变，唐宪宗多次派兵讨伐，但屡战屡败，国家多难，民不聊生。由于战乱不已，朝廷重用武士，轻视儒生，以致斯文沦落。

　　其实，李贺的理想并不在兵戈治国，而是礼乐兴邦。所谓“猿公”，只不过是一个成了精的猿猴。李贺志向远大，颇以文才自负，又岂肯师事剑术并不高明的“猿公”？因此，弃文习武既是违心之言，也是对现实的嘲弄和不满。

　　这首诗全诗用典，巧妙融会历史和现实，具有强烈的历史纵深感和现实批判性。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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