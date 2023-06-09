中信重工收到“长征五号”感谢信

近日，中国载人航天长征五号运载火箭型号办公室向中信重工发来感谢信，对中信重工助力我国空间站“T”字构型完成在轨建造任务表达感谢。

近日，中国载人航天长征五号运载火箭型号办公室向中信重工发来感谢信，对中信重工助力我国空间站“T”字构型完成在轨建造任务表达感谢。

长征五号运载火箭型号办公室在信中表示，2022年7月24日、10月31日，长征五号B遥三、遥四运载火箭准时点火、零窗口发射，分别将空间站问天实验舱、梦天实验舱精准送入快速交会对接轨道，圆满完成了我国空间站“T”字构型在轨建造任务目标，如期实现载人航天工程“三步走”战略。

信中说，衷心感谢中信重工对长征五号B运载火箭研制给予的大力支持，并希望双方并肩携手，以党的二十大精神为指引，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为加快推进航天强国建设，实现伟大的航天梦、强国梦作出新的更大贡献。

长征五号运载火箭是我国完成探月三期工程、载人空间站工程、火星探测工程等国家重大科技工程的关键载体，其上配备的逃逸塔系统及发动机壳体等部件专用高强度金属铸锻件由中信重工制造。逃逸塔使命非凡、性能特殊、技术复杂，是公认的火箭研制最难啃的硬骨头。为此，中信重工挑选最精干的科研人员，成立专门攻关小组，经过长时间自主研发和技术攻关，最终拿出过硬的航天铸锻件产品。

除了为我国长征五号运载火箭配套相关产品，中信重工还连续16次护航“神一”到“神十六”飞船顺利升天，同时为我国探月工程、火星探测任务、中国空间站工程等的设备提供零部件。

多年来，作为国内高端大型铸锻件研制基地，依托以全球先进的18500吨自由锻造油压机为核心的装备制造体系，中信重工制造的高端铸锻件产品，已广泛应用于航空航天、核电、冶金、化工、矿山、水利等行业和领域。从密云水库工程、长江三峡水电站、小浪底水电工程、大藤峡水利枢纽工程、探月工程等国家重大项目，到国产航母、神舟飞船、嫦娥五号等的“卡脖子”关键技术及装备，中信重工先后承担了多项国家重大装备的研制任务，让“洛阳制造”闪耀“国之重器”。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)