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让博物馆更会讲故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:18

　　密密麻麻的文字、可望而不可即的文物、似懂非懂的解说……逛博物馆，总是感觉“看不太懂”？聚焦这些问题，市委召开专题会议研究博物馆展陈提升工作，通过加快推动展陈更新，增设行进式演艺、环幕电影等沉浸式体验项目，融入亲子研学等新文旅业态等举措，让博物馆更会讲故事。

　　博物馆作为连接文化与旅游的桥梁，已不单是一个收藏展示平台，更是人们重要的文旅目的地。然而，“酒香也怕巷子深”，对大多数人来说，琳琅满目的文物只是“不会说话”的展品，单向展示“索然无味”，沉浸互动才“喜闻乐见”。如何将文物蕴藏的信息，以讲故事的方式娓娓道来、引人入胜，通过“故事力”增强“影响力”，是对眼下博物馆的重大考验。

　　纵观当今文博领域，把故事讲好的方式有很多，效果也很不错。看西安，秦始皇帝陵博物院推出“兵马俑VR影院”数字化沉浸式体验，满足了公众身临其境感受历史文化的体验需求；看重庆，白鹤梁水下博物馆与网游《王者荣耀》跨界合作，让年轻人在寓教于乐中心生向往；再看洛阳，隋唐大运河文化博物馆强化策展叙事视角加以数字技术辅助，让公众在沉浸式体验“一粒米的漕运之旅”的过程中品读运河文化，同样备受好评。

　　“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”如今，我们正着力打造五大都城遗址博物馆群，以此为契机，用叙事方式代替单纯展示方式，用突出重要历史时期展示代替通史全面展示，让重要历史事件和传奇人物在科技与创意赋能中走进现实，让游客在沉浸式场景中体验历史的回响，千年古都洛阳必将更加令人心驰神往。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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