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“戏剧中国”2022年度作品征集推选活动结果揭晓 洛阳一部剧本获奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.20 08:19

　　近日，由中国戏剧文学学会主办的“戏剧中国”2022年度作品征集推选活动结果揭晓，洛阳市艺术研究所编剧曹玮创作的小戏《圆》荣获小戏小品类最佳剧本奖。

　　中国戏剧文学学会隶属于文化和旅游部，“戏剧中国”作品征集推选活动是该学会的常态化保留项目，自2019年开展以来已成为戏剧界全国文本评选的著名品牌，得到了戏剧界的高度认可，在业界享有很高声誉。

　　近年来，我市大力推进优秀剧本创作，并开展优秀剧本征集等活动，激发广大文艺工作者用心用情用功抒写伟大时代，进一步提高洛阳戏剧艺术创作水平，推出了一批接地气、传得开、留得下的优秀戏剧作品。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 实习生 陈闻笛)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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