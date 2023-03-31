“戏剧中国”2022年度作品征集推选活动结果揭晓 洛阳一部剧本获奖

近日，由中国戏剧文学学会主办的“戏剧中国”2022年度作品征集推选活动结果揭晓，洛阳市艺术研究所编剧曹玮创作的小戏《圆》荣获小戏小品类最佳剧本奖。
近日，由中国戏剧文学学会主办的“戏剧中国”2022年度作品征集推选活动结果揭晓，洛阳市艺术研究所编剧曹玮创作的小戏《圆》荣获小戏小品类最佳剧本奖。
近日，由中国戏剧文学学会主办的“戏剧中国”2022年度作品征集推选活动结果揭晓，洛阳市艺术研究所编剧曹玮创作的小戏《圆》荣获小戏小品类最佳剧本奖。
中国戏剧文学学会隶属于文化和旅游部，“戏剧中国”作品征集推选活动是该学会的常态化保留项目，自2019年开展以来已成为戏剧界全国文本评选的著名品牌，得到了戏剧界的高度认可，在业界享有很高声誉。
近年来，我市大力推进优秀剧本创作，并开展优秀剧本征集等活动，激发广大文艺工作者用心用情用功抒写伟大时代，进一步提高洛阳戏剧艺术创作水平，推出了一批接地气、传得开、留得下的优秀戏剧作品。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 实习生 陈闻笛)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605