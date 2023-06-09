《长安三万里》背后的洛阳“彩蛋”

看过动画电影《长安三万里》的小学生，津津有味地向还没看过的小伙伴讲述剧情：杜甫在长安认识了李白和高适，哎呀，长安真热闹真繁华！

编者按

近日，动画电影《长安三万里》热映。这部电影以唐朝“安史之乱”为背景，讲述了李白、杜甫、高适的真挚友谊：他们仨在长安相知相交，在江南观赏裴将军的剑舞……其实这是杜撰。这些历史瞬间，都发生在大唐东都洛阳。不信？咱们细细道来。

看过动画电影《长安三万里》的小学生，津津有味地向还没看过的小伙伴讲述剧情：杜甫在长安认识了李白和高适，哎呀，长安真热闹真繁华！

作为大唐西京，长安固然是繁花迷人眼，但基本史实咱得掰扯清楚：李、杜初次相遇是在洛阳，李、杜、高结伴同游是在河洛地区。

那么，咱们就来“还原”一下历史真相。

对不起，这活儿李白干不了

李白、杜甫、高适“组团三人游”，发生在公元744年。

那年，44岁的李白被唐玄宗“赐金放还”，来到洛阳，想找洛城的老朋友们喝一杯。

他在洛阳有许多好哥们儿，比如贵族官员元演，常陪李白喝酒、游玩，“黄金白璧买歌笑，一醉累月轻王侯”。不过，这次来洛的李白郁郁不得志，心情愁闷。

李白生于公元701年，一生潇洒不羁爱自由，人生信条是“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来”。

他自称皇室后裔，身份神秘。有人说他祖籍陇西，生于西域碎叶城；有人说他来自蜀地。

唐朝等级森严，尊卑有序，重农抑商。李白虽是天才，却因出身不好(电影里说他是商人的后代)，拿不到科举考试入场券。渴望建功立业的他只能辞亲远游，拓展人脉，寻找机遇。

洛阳权贵如云，群星璀璨，是唐代著名的“网红打卡地”，就连唐玄宗都常来洛阳巡游、居住。李白亦多次来洛，一是为观光旅行，二是为寻求“贵人”提携。

参观完著名的洛阳皇家建筑明堂之后，李白托物言志，写了一篇《明堂赋》献给唐玄宗，期待显身扬名，闻达于朝堂。然而，此赋如泥牛入海，还没他写的《洛阳陌》《春夜洛城闻笛》反响大。

直到公元742年，在高官贺知章等人的举荐下，“谪仙人”李白才得到皇帝关注，被召入宫。

起初，唐玄宗对才华盖世的李白颇有好感，“天子赐食，亲手调羹”，让李白到宫里听候差遣，“翰林待诏”。皇帝与杨贵妃饮酒赏牡丹，命李白写诗助兴，李白只能从命，颂扬“名花倾国两相欢，长(一作常)得君王带笑看”。

李白清高自傲，想当定国安邦的辅政大臣，而不是溜须拍马的御用文人，时日渐久，壮志难酬，他索性“摆烂、耍大牌”，唤宦官高力士为自己脱靴，甚至大发酒疯，“天子呼来不上船”。

不肯“摧眉折腰事权贵”，权贵们自然容不得他。唐玄宗赏了李白一笔钱，打发他出宫。

这一天，太阳和月亮碰了头

此处不留爷，自有留爷处。洛阳向失意的李白再度敞开了怀抱。

公元744年，洛阳的朋友们在天津桥(旧址在今洛阳桥附近)头的董家酒楼为李白接风，年轻的杜甫也在。

用闻一多的话说，李白和杜甫在洛阳的相遇，就像太阳和月亮碰了头，是中国文学史上的一次重量级会面。

杜甫生于公元712年，因母亲早逝，父亲忙于生计，他在洛阳的姑妈家长大。东都大气开阔，包罗万象，杜甫在这里接触到了许多新鲜事物，认识了不少名士、奇人。

与《长安三万里》中描述的不同，杜甫是在洛阳岐王宅里听到了宫廷乐师李龟年的歌声，也是在洛阳见识了“剑圣”裴旻、“画圣”吴道子、“草圣”张旭的绝技。

裴将军祭奠亡母，请吴道子在洛阳天宫寺作壁画积功德。吴道子不要酬金，只求裴将军舞剑一曲。于是，裴将军持剑起舞，吴道子挥毫作画，书法家张旭草书题壁，“剑圣”“画圣”“草圣”联手展示绝技，史称“一日三绝”。

言归正传。与李白相识时，杜甫只是个初出茅庐的文学青年，好旅行，好写诗，好喝酒，“性豪业嗜酒，嫉恶怀刚肠”，梦想着“致君尧舜上，再使风俗淳”。

他和李白志趣相投，一见如故，推杯换盏，一顿酒没喝完就结成了忘年交。

两人难舍难分，决定一起“自由行”，并促狭地“吃大户”，找老朋友高适做东买单。于是，故事的第三位男主角登场了。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）