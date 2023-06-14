20万个就业岗位，7000余个见习岗位！洛阳出台系列优惠政策助力青年就业创业

日前，洛阳出台2023年支持高校毕业生等青年就业创业若干措施，通过扩大就业岗位、提供惠企政策、发放就业创业补贴、提升青年职业技能等一系列“真金白银”、有力有效的举措，推动实施我市“青年友好型城市建设——万名大学生留洛计划”，确保年底全市高校毕业生总体就业率90%以上。

日前，洛阳出台2023年支持高校毕业生等青年就业创业若干措施，通过扩大就业岗位、提供惠企政策、发放就业创业补贴、提升青年职业技能等一系列“真金白银”、有力有效的举措，推动实施我市“青年友好型城市建设——万名大学生留洛计划”，确保年底全市高校毕业生总体就业率90%以上。

——优化就业招聘服务，提供就业岗位20万个

据了解，洛阳将加大事业单位招聘力度，用好用活事业单位编制、岗位资源，其中，今年事业单位空缺岗位将主要用于招聘高校毕业生。同时，全市将优化事业单位引才机制，常态化畅通市直事业单位人才引进绿色通道。

洛阳将优化就业招聘服务作为一大重点，开展以“花开为媒就业为聘”为主题的2023年度洛阳大就业专项行动，举办“职在洛阳梦想起航”高校毕业生等重点群体专题招聘活动。此外，全市还将持续举办人才招聘夜市活动，计划组织各类招聘活动100场次，提供就业岗位20万个，吸引更多高校毕业生来洛就业。

——稳定就业见习规模，提供见习岗位7000余个

2023年，洛阳共募集就业见习岗位7000个以上。其中，离校未就业高校毕业生到基层实习见习基地参加就业见习或者参加企事业单位项目研究，可算作基层工作经历。

此外，洛阳还积极强化就业指导，进一步健全高校学生生涯规划和就业指导体系，引导高校毕业生树立正确的职业观、就业观和择业观。洛阳市大学生就业创业指导师服务团将持续开展职业指导进校园、进社区、直播课等活动，为高校毕业生提供政策咨询、职业指导、职业诊断等服务。全年计划开展就业创业指导活动100场次以上，提供就业创业指导服务2万人次以上。

——拓宽基层就业空间，鼓励参军入伍

今年，全市将继续开展全市“三支一扶”计划，扩大大学生志愿服务乡村振兴计划、大学生志愿服务西部计划招募规模；扩大医学院校毕业生特招计划、全科医生特设岗位计划招募规模，实施高校毕业生就业城乡社区专项计划、村医专项计划、特岗教师计划，支持、引导高校毕业生在社区治理、养老服务、医疗卫生、教育、社会工作等领域就业创业。对到基层就业的高校毕业生，我市将按规定落实待遇编制、定向招录、贷款代偿、考试加分等政策。

洛阳鼓励大学生参军入伍，在义务兵征集、直招军士招录时优先吸纳2023届高校毕业生、高级技工学校和技师院校毕业生。退役大学毕业生士兵、退役普通高职(专科)士兵，可免试参加普通专升本招生、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划等。此外，全市还对应征入伍给予本专科生每人每年最高不超过12000元、研究生每人每年最高16000元的学费补偿，将原有本专科毕业生应征入伍的一次性奖励金从原有的5000元、4000元，调整为7000元和5000元。