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无房证明如何开？4种方法线上线下均可办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.19 11:22

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我是外地户口，祖孙三代同住洛阳。现在孩子上小学需要开具无房证明，应该如何办理？

　　洛阳市不动产登记中心回复：如需查询我市区本人房产有多种途径：

　　1.打开支付宝豫事办小程序后本人登录到个人中心我的房产，经过人脸认证后即可查看本人已登记房产信息；

　　2.点击进入“洛阳自然资源和规划”公众号便民服务的不动产服务平台，打开洛阳市不动产网上服务大厅的证书查验功能或者住房证明下载进行查询并打印；

　　3.您可至洛阳市民之家24小时便民服务厅，本人带身份证明人脸认证后自助查询并打印；

　　4.您也可以到市民之家一楼D9—D12窗口咨询并办理。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：崔利利 ]
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