气温一路走高 催热防晒经济

热浪来袭，“防晒经济”升温，防晒产品销售走俏。17日，记者走访发现，防晒衣、遮阳帽、防晒霜等被商家摆在了店铺的“C位”，不少市民前往购买。记者观察到，市民挑选防晒产品不仅注重防晒效果，而且追求美观实用。

遮阳帽被商家摆在显眼位置 洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 摄

热浪来袭，“防晒经济”升温，防晒产品销售走俏。17日，记者走访发现，防晒衣、遮阳帽、防晒霜等被商家摆在了店铺的“C位”，不少市民前往购买。记者观察到，市民挑选防晒产品不仅注重防晒效果，而且追求美观实用。

全副“捂”装，防晒妙招五花八门

“别看我天天坐在车里，我也很注重防晒哩！”家住涧西区的出租车司机赵静告诉记者，每年入夏之前，她都会备齐防晒用品，如口罩、防晒衣、手套、遮阳帽等。每天开工前，她都必须涂抹防晒霜，身上备着防晒喷雾。“之前没注意防晒，左胳膊都爆皮了，特别难受！”

市民李琪英每天骑电动车上班。为了应对高温，她特意准备了防晒衣。“每天骑电动车之前，我都会穿好防晒衣。由于皮肤很敏感，脸一晒就发红，我还会戴上面罩，再加一个墨镜，这样皮肤就不会暴露在阳光下。”她说。

家住洛龙区龙泰小区的环卫工人李敏丽今年50岁，她每天的工作时间是早上5点至上午11点。她告诉记者：“7月、8月是最难熬的时候，又热又晒。加之我在户外工作，很容易晒伤，所以帽子、防晒口罩都必须戴。”

市民出行全副“捂”装(资料图片)

随着人们的防晒意识增强、消费需求增加，绝大多数女性都会全副“捂”装，一些男士也加入“防晒大军”，出门前涂抹防晒霜、准备好墨镜等。