洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

气温一路走高 催热防晒经济
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.19 08:51
遮阳帽被商家摆在显眼位置 洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 摄

　　热浪来袭，“防晒经济”升温，防晒产品销售走俏。17日，记者走访发现，防晒衣、遮阳帽、防晒霜等被商家摆在了店铺的“C位”，不少市民前往购买。记者观察到，市民挑选防晒产品不仅注重防晒效果，而且追求美观实用。

　　全副“捂”装，防晒妙招五花八门

　　“别看我天天坐在车里，我也很注重防晒哩！”家住涧西区的出租车司机赵静告诉记者，每年入夏之前，她都会备齐防晒用品，如口罩、防晒衣、手套、遮阳帽等。每天开工前，她都必须涂抹防晒霜，身上备着防晒喷雾。“之前没注意防晒，左胳膊都爆皮了，特别难受！”

　　市民李琪英每天骑电动车上班。为了应对高温，她特意准备了防晒衣。“每天骑电动车之前，我都会穿好防晒衣。由于皮肤很敏感，脸一晒就发红，我还会戴上面罩，再加一个墨镜，这样皮肤就不会暴露在阳光下。”她说。

　　家住洛龙区龙泰小区的环卫工人李敏丽今年50岁，她每天的工作时间是早上5点至上午11点。她告诉记者：“7月、8月是最难熬的时候，又热又晒。加之我在户外工作，很容易晒伤，所以帽子、防晒口罩都必须戴。”

市民出行全副“捂”装(资料图片)

　　随着人们的防晒意识增强、消费需求增加，绝大多数女性都会全副“捂”装，一些男士也加入“防晒大军”，出门前涂抹防晒霜、准备好墨镜等。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳市宫颈癌防治中心授牌成立
    洛阳市宫颈癌防治中心授牌成立
    洛阳市宫颈癌防治中心授牌成立
        为呵护女性健康，提升健康意识，有效预防女性宫颈癌的发生。今天上午，“洛阳市宫颈癌防治中心”在洛阳市妇...
  • ·吃姜到底用不用去皮
  • ·老人躺在家里咋也会中暑
  • ·心衰患者喝水后突然胸闷、气短，咋回事？
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 偃师区、汝阳县中招录取分数线公布
  • 市委常委会召开会议
  • 洛阳铁路迎来暑期客流高峰 高峰时段建...
  • 江凌调研民营经济发展工作
  • 热情“篮”不住！孟津“村BA”激情开赛
  • 伊滨区立雪公园五期（悦动园）建成对...
  • 洛龙区率先探索“政录企用”方式 拟引...
  • @洛阳家长，谨防此类中招招生骗局
  • 十二届洛阳市委第四轮巡察完成进驻 信...
  • 明后天，洛阳将有阵雨送来短暂凉爽
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    锦葵花美丽绽放

    随拍

    荷韵

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605