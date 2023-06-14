洛阳交警提醒：夜晚会车使用远光灯可使对向驾驶员瞬间变盲

连日来，我市交警部门持续开展“豫筑平安·清风护夏”、交通秩序集中整治百日攻坚专项行动，依法查处、曝光10台滥用远光灯的大型车辆。

连日来，我市交警部门持续开展“豫筑平安·清风护夏”、交通秩序集中整治百日攻坚专项行动，依法查处、曝光10台滥用远光灯的大型车辆。

被查处的车辆号牌为：

豫A2082G、豫A2500X、豫KC2762、赣CAE408、豫CN0581、豫KE1252、豫DR3237、沪FL0658、豫A7233M、晋M97727。

交警提醒，滥用远光灯会干扰其他驾驶员的视线，严重影响道路交通安全。相关法律法规明确，车辆违规使用远光灯，驾驶员处20元以上200元以下罚款，扣1分。

据统计，夜间发生交通事故的概率比白天大1.5倍，60%的重大交通死亡事故发生在夜间，其中的30%至40%缘于滥用远光灯。

滥用远光灯隐患有哪些，交警对此进行了详细解释。

夜晚会车时开启远光灯

隐患一：瞬间致盲

当夜晚会车时，远光灯可使对向驾驶员瞬间变盲，致盲时间因驾驶员自身视力，周围环境不同，持续时间也会不同，但最短也要持续2秒左右的时间。在这2秒的时间里，驾驶员如同闭眼开车，对周围的行人以及前后的来车观察能力大大下降。

隐患二：对速度和距离的感知力下降

夜晚视线不好，人眼对于对向来车的速度判断会打折扣。在这样的情况下，开启远光灯对人眼的干扰会使这一判断力大幅下降。当你开启远光灯，对向来车会误判你的车速和距离，本该减速会车的驾驶员却放心地避让自行车或是开始借道超车，此时就容易发生交通事故。

隐患三：对宽度的判断力下降

与隐患二的原理类似，远光灯所产生的超大光晕会占据人眼视野中很大一部分面积，导致驾驶员对来车的宽度以及它身后情况的判断力下降，从而采取错误的操作。

后方车辆开启远光灯

隐患：当后车开启远光灯时，前车内外3个后视镜中会出现大面积光晕，如果恰好前车又是浅色内饰，那车内无疑就像开着灯一样明亮。前方的三个光晕会缩小驾驶员的视野范围，如果此时驾驶员想并线或转弯，从后视镜观察后方情况也是完全不可能的。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯 郭含笑)