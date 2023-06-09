洛阳市宫颈癌防治中心成立

昨日上午，洛阳市宫颈癌防治中心在市妇幼保健院正式成立，现场对我市15个县区宫颈癌科普教育基地进行了授牌。

昨日上午，洛阳市宫颈癌防治中心在市妇幼保健院正式成立，现场对我市15个县区宫颈癌科普教育基地进行了授牌。 昨日上午，洛阳市宫颈癌防治中心在市妇幼保健院正式成立，现场对我市15个县区宫颈癌科普教育基地进行了授牌。 宫颈癌是我国女性常见的恶性肿瘤，宫颈癌防治三级体系主要包括：疫苗接种和健康教育、定期筛查、尽早规范治疗。近年，我市稳步推进妇女“两癌”筛查工作，建立了多元立体的宫颈癌防治体系，促进宫颈癌早诊早治，群众健康素养逐步提升。 市妇幼保健院在宫颈疾病防治、宫颈癌筛查和早诊早治等方面具有丰富的临床诊疗经验，承担洛阳市妇女“两癌”筛查质控工作。洛阳市宫颈癌防治中心及宫颈癌科普教育基地的成立，将推动优质医疗资源下沉，构建我市宫颈癌防治大数据平台，搭建涵盖女性全生命周期的临床科研一体化、高质量、全流程宫颈癌防治网络，进一步提升我市宫颈癌防治水平。(洛报融媒·洛阳网记者 曾宇凌 通讯员 刘冰)