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本科一批录取今日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.19 08:40

　　昨日，记者从市教育考试中心了解到，我省本科一批录取今日至7月24日进行，艺术本科A段今日9时至18时征集志愿。

　　本科一批录取今日开始。本科一批实行平行志愿投档，考生面临的最大风险是退档。“为减小退档风险，确保考生利益，本科一批正式投档前，进行了模拟投档。”市教育考试中心二级主任科员高冰南介绍，省教育考试院按计划数105%以内的适当比例，向高校提供上线生源情况，高校根据本校计划和生源分布情况，合理提出调档比例意见，省教育考试院据此进行模拟投档。高校根据模拟投档情况，在正式投档前完成计划调整，调档比例原则上控制在105%以内，并确保符合录取规则的调档考生能够被录取。模拟投档后，省教育考试院根据高校最终确定的调档比例，进行正式投档。

　　今日正式投档开始后，填报本科一批志愿的考生可通过以下渠道了解自己被录取情况：1.登录河南省普通高校招生考生服务平台查阅只读邮件；2.关注省教育考试院微信公众号，绑定个人相关信息，即可及时接收个人录取信息推送；3.登录省教育考试院官网查询。本科一批未录满的计划于7月23日9时至18时征集志愿。届时，未被录取且符合征集条件的考生可以重新填报志愿。本科一批征集志愿7月24日投档。

　　艺术本科A段录取从7月17日开始，今日9时至18时征集志愿，未被投档且符合征集条件的考生，可选择填报征集志愿。艺术本科A段录取将于明日结束。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏 实习生 梁祺冬)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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