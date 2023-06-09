洛阳10家企业上榜省第五批专精特新“小巨人”企业公示名单

昨日，记者从市工信局获悉，根据近日发布的《关于河南省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，我市10家企业上榜第五批名单，加上通过复核的6家，全市现有52家专精特新“小巨人”企业。

雷斯达传动的工作人员正在组装、测试变速箱产品(资料图片)

昨日，记者从市工信局获悉，根据近日发布的《关于河南省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，我市10家企业上榜第五批名单，加上通过复核的6家，全市现有52家专精特新“小巨人”企业。

专精特新“小巨人”企业是我国开展优质中小企业培育的最高层次。这些企业位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量。

此次全省共有52家企业上榜，其中洛阳企业10家，入选数量位居全省第二，涵盖了装备制造、先进金属材料、软件设计、节能环保、人工智能等领域，系我市重点发展的十大产业集群中的优秀代表。

其中，凯迈机电研发的精密智能包装设备实现了国内市场占有率70%，聚合物造粒装备品国内市场占有率为80%，在数个领域跻身“隐形冠军”。

特富特电磁科技作为世界大功率环形磁性器件技术领军企业，在某些关键产品的研发生产上实现了全球独家供应，目前已向施耐德、维谛、伊顿、ABB等多家世界五百强企业提供节能产品和方案。

雷斯达传动研发的“NT泥浆泵变速箱”，属于全球首款为泥浆泵量身定做的变速箱。该企业围绕“DC系列液动执行器”的成功研发，打破了进口产品的市场垄断、价格垄断，倒逼进口产品价格降低30%至40%。

围绕优质中小企业培育壮大，后续我市还将不断引导专精特新“小巨人”企业发挥示范带动作用，认真指导企业结合实际，对标专精特新要求，加快成长步伐，通过建立优质中小企业培育库，持续开展中小企业“六化”建设提升活动和月度入企诊断服务，进一步构建从孵化培育、成长扶持到推动壮大的全周期梯次培育体系，在全市加速形成头雁企业引领、专精特新“小巨人”不断壮大的高成长性企业雁阵。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 赵长青 夏元祥)