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洛阳挂牌两类“林长+”基地构建生态司法保护新格局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.19 08:39

　　昨日，根据省林长办统一部署，洛阳市“林长+法院院长” “林长+检察长”生态修复基地和生态司法宣传教育基地在伊川伊河国家湿地公园挂牌。孟津黄河湿地国家级自然保护区也同步挂牌“林长+法院院长” “林长+检察长”生态修复基地。

　　洛阳是林业大市，现有林地面积1281.7万亩，森林覆盖率45.8%，森林蓄积量4590万立方米，湿地面积74.53万亩。全面推行林长制，是生态文明建设的一项重大制度创新。目前，洛阳已经基本构筑覆盖市县乡村四级的林长体系，并全面推行“林长+法院院长” “林长+检察长”工作机制，1.2万名林长上岗履职、巡山护林，推动形成了刑事司法与行政执法同向发力的林业生态保护新格局。

　　此次全省统一设立的“林长+法院院长”“林长+检察长”生态修复基地和生态司法宣传教育基地，融合“生态修复、法治宣传、警示教育”等功能为一体，是全面贯彻习近平生态文明思想和习近平法治思想的生动实践，是深化做实“林长+”工作机制的具体体现，对于强化生态保护、推动林业高质量发展、加快建设美丽洛阳具有重要作用。

　　下一步，全市林业部门将坚持把生态修复基地与生态司法宣传教育基地作为保障生态环境修复责任落实、提升广大群众生态环境保护意识的重要阵地，加强与法院、检察院协调，积极开展生态资源保护等普法宣传，持续强化生态资源司法保护力度，不断开创林业生态建设新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 实习生 马毅龙 通讯员 杨彦利)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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