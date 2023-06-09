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“洛阳造”清洁能源发动机成功点火
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.19 08:37

庆祝点火成功(通讯员供图)

　　记者从中国船舶集团河南柴油机重工有限责任公司(简称河柴重工)了解到，企业自主研发的水陆两用V型8缸纯甲醇燃料发动机日前一次点火成功，标志着企业高速甲醇发动机的零碳技术实现新突破。

　　在“碳达峰、碳中和”目标指引下，甲醇作为清洁燃料受到船舶动力产业的重视。有研究表明，相比于纯柴油动力，采用甲醇清洁能源的船舶发动机具备低碳排放的良好环保性能，成为新建绿色船舶的优选燃料之一。因此，甲醇燃料船舶用发动机成为世界船舶动力“龙头”争相研发的重点。

　　在该产品研发中，河柴重工基于水陆全程特性甲醇燃料V型8缸发动机研发平台，利用数字孪生技术和迭代优化技术实现系列甲醇发动机的快速开发。该机型排量14L，使用单一甲醇燃料，适用于水面船舶、陆用工程及内燃机发电领域，在推进特性、车辆特性、负荷特性和比功率密度等方面具有全程优良特性。

　　近年，河柴重工积极把握“碳达峰、碳中和”战略机遇，立足核心技术自主可控，结合企业在船用发动机、陆用气体机方面的先进技术，规划了甲醇燃料内燃机、氢燃料内燃机可持续高质量发展目标，不断突破缸内高效净化燃烧热效率提升等“卡脖子”关键核心技术，持续将自主创新成果应用落地，推进内燃机的绿色可持续发展。甲醇燃料V型8缸纯甲醇燃料发动机的点火成功，不仅是河柴重工“双碳”经济的标志性成果，更是企业助力我国实现“双碳”目标的重要实践。

　　河柴重工相关负责人表示，未来，企业将不断加大创新力度，进一步推动甲醇燃料发动机研发，早日实现市场推广和应用，为我市抢抓新能源产业风口、实现产业转型贡献一臂之力。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 马毅龙 通讯员 梅巍)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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