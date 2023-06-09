近400个无线智能充电桩将在洛龙区龙兴小区投用

在一些老旧小区，电动车充电一直是个“老大难”问题。如今，这个问题有了新解法——近400个具备无线充电功能的智能充电桩将在洛龙区龙兴小区安装到位，其投用后，对解决“飞线充电”等问题将起到积极作用。

无线智能充电桩为电动车充电

在一些老旧小区，电动车充电一直是个“老大难”问题。如今，这个问题有了新解法——近400个具备无线充电功能的智能充电桩将在洛龙区龙兴小区安装到位，其投用后，对解决“飞线充电”等问题将起到积极作用。

一根柱子俩“耳朵”，无线智能充电桩长这样

近日，在龙兴小区，老旧小区改造项目正在如火如荼地进行。记者看到，数十个无线智能充电桩已安装到位，它们一般四五个“组团”出现，安装在居民楼四周的道路两侧。

无线智能充电桩高约1米，整体为棕色，形如一根长方体柱子。在充电桩两侧靠下的位置，安装着两个黑色的方形装置，就像柱子上长了俩“耳朵”。在充电桩顶部，还有一块可显示二维码、充电状态等信息的屏幕。

每一组充电桩旁边，还安装着一个配电箱，配电箱上装有照明设备，可以当作路灯使用。在充电桩周围，记者没有看到电线和插座。施工人员说，电力元件都埋在地下。

电动车充电“神器”，操作方便又安全

无线智能充电桩怎么用？负责该小区充电桩安装运营的充电桩企业相关负责人赵梦诗进行了现场演示和讲解。

赵梦诗说，无线智能充电桩类似“耳朵”的装置是发射器，居民想使用无线智能充电桩，需要在电动自行车的车轮上免费安装一个可长期使用的圆盘形接收器。充电时，让车轮上的接收器靠近充电桩上的发射器，两者即使没有贴上，相距三四厘米，也可进行充电。

“为了避免误操作，目前我们将程序设置为扫码确认后才开始充电。等大家操作熟练后，也可以实现碰一碰就充电。”赵梦诗说，无线智能充电桩采用磁共振原理设计，利用电磁谐振效应进行电能传输，通过对发射端和接收端设定精确的共振频率，实现无线连接安全充电，其传输效率最高可超过90%。

充电仨小时，花费约1元

无线智能充电桩怎么收费？赵梦诗说，电动自行车开始充电后，系统每5分钟进行一次计费，充电3个小时大约需要1元，充满一辆没电的电动自行车大约需要6小时。

“当电动自行车充满电或居民把车骑走时，系统就会自动停止计费。”赵梦诗说，配套的手机App可以实时查看充电时间和计费情况，还会适时推出一些优惠活动。

“这种充电桩没有外露电线，不需要插座，不用建车棚，即停即充，不怕雨淋，既方便又美观。”龙兴小区相关负责人说，该小区计划安装近400个无线智能充电桩，每个充电桩可同时供两辆车充电。待这些充电桩正式投用后，小区会邀请充电桩企业举办集中宣传活动，推广顺利的话，不仅能消除不少安全隐患，而且会让小区的整体面貌得到大幅提升。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 孙姝怡 通讯员 陈志强 文/图）