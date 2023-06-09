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社区免费“定制带娃” 为家长搭把手
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.19 08:23

　　近日，在西工区唐宫路街道光华路社区服务中心，几名小朋友正在社区工作人员的带领下搭积木。

　　“孩子交给你们了，俩小时后回来接，谢谢啦！”一名老人带着幼儿匆匆赶来，对工作人员说。

　　老人叫巴锦，是光华路社区3号院居民，和老伙计约好上午9点半排练节目，她便把4岁的孙子先放在社区，交给工作人员带。

　　社区工作人员也带娃？是的！6月底，唐宫路街道光华路社区在小区公告栏和微信群发布消息，将在暑假期间开展免费“定制带娃”服务，为家长搭把手。

　　“这个活动对我来说太及时了。”巴锦说，最近，孙子放暑假后，带娃的工作就大多落在了她的身上。那天，老伙计喊她去排练节目，正当她为无人带娃发愁时，儿媳告诉她可以交给社区带娃。

　　社区带娃怎么样？第二天一早，巴锦来到社区服务中心，在各个功能室了解一番后，终于放了心。

　　巴锦在社区服务中心看到，这里有科普活动室、儿童阅读角、玩具乐园、书法绘画室等，工作人员可以根据孩童的年龄和兴趣开展多样化的文体活动。

　　工作人员忙的时候怎么办？

　　光华路社区党总支副书记曾诚介绍，免费“定制带娃”服务，主要给家长留出办急事的时间，一般带娃时长为一两个小时。

　　带娃团队主要由“社区工作人员+社工+‘共享妈妈’”组成，4名社区工作人员为固定人员，其中1名是学前教育专业毕业，可以根据家长的“定制”需求，设计多元化的活动。“共享妈妈”是光华路社区去年开展活动时招募的居民志愿者，她们有一定的带娃经验，可以根据时间安排提供免费带娃服务。

　　“孩子太小，老人又不在身边，我走到哪儿都得带着她，‘定制带娃’可以让我缓口气，去做自己的事。”“定制带娃”服务也受到了一些宝妈的欢迎，8号院的刘女士有一次去银行办业务，就把孩子放到了社区。

　　“社区还会不定期开展亲子互动活动。目前，已有10余名家长参与这项服务。”曾诚说，光华路社区将不断提升社区少儿服务水平，统筹辖区资源，鼓励辖区内经验丰富、有专业资质的人员提供互助式志愿服务，助力邻里、家庭关系和睦。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 金圆 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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