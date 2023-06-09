洛龙区率先探索“政录企用”方式 拟引进20名高学历专业性人才

记者昨日从洛龙区获悉，该区发布公告，通过“政录企用”方式，拟引进硕士及以上高学历专业性人才20名，此举为全市首创。

记者昨日从洛龙区获悉，该区发布公告，通过“政录企用”方式，拟引进硕士及以上高学历专业性人才20名，此举为全市首创。

“随着辖区企业快速发展，部分企业由于引才渠道有限，引进高端人才较为困难，严重制约企业发展。”洛龙区委组织部相关负责人介绍，针对这一难题，该区深入践行“四敢”精神，在全市率先探索以“政录企用”方式引进人才。

“希望通过这种方式，尽快帮企业引进急需的人才，为企业后续发展提供人才保障。”中浩德控股集团有限公司相关负责人对此非常期待。

洛龙区委组织部相关负责人表示，坚持守正出新，探索“政录企用”方式，目的是让引才工作更加精准发力。“政录企用”一方面可“点对点”解决企业引才用才的难题，另一方面可为政府部门培育熟悉企业痛点、紧跟产业趋势的专业经济干部。下一步，该区将坚持首善标准，强化首创意识，对标深圳南山等发达地区，用好用活“政录企用”方式，努力走出一条政府和企业双向奔赴、平台和市场双向培养的人才引进、培养、留用新路子。

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“政录企用”指的是政府录用、企业使用。

具体来说，洛龙区以产业发展和企业需求为导向，专项引进20名高学历专业性人才。通过创设“洛龙区人才专项周转编制池”，全区统筹使用20个事业空编，专项用于高学历专业性人才引进周转。

引进人才入职后即可获事业编制，并以“带编入企”的方式直接派驻到辖区重点企业从事技术创新、科技研发、成果转化、项目运营等，帮助企业打破招才引智瓶颈，收到拼经济、助企业、储干部、育人才多重效果。

根据《洛阳市洛龙区2023年“青骄计划·引才行动”暨高学历专业性人才引进公告》，此次引进采取笔试加面试的方式进行招录，引进人才在企业服务期为3年。

在服务期内，引进人才拥有事业单位编制身份，工资、社保由区财政负担。入企服务期间由企业根据人才发挥作用情况适当发放绩效奖励，绩效奖励不低于2000元/月。

服务期满后，根据本人意愿，可选择回归体制内工作或者留在企业继续发展。引进的博士、硕士研究生将被列入该区“青骄计划·琢玉行动”，由政府和企业联合，按“一人一策”进行重点培养。

据估算，通过“政录企用”方式，在服务期内除了工资，博士研究生还可获得安家费、企业绩效奖励，至少16万元；硕士研究生可获得生活补贴、企业绩效奖励，至少9万元。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 谢芳)