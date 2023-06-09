用政治建设保障人大工作高质量发展

昨日，市人大常委会党组书记、主任李保国主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

昨日，市人大常委会党组书记、主任李保国主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示和重要文章精神，集中学习了省、市有关会议精神。会议听取市人大常委会近期立法意见、对法检“两院”涉企案件开展评议情况的报告、关于确定代表建议办理专项工作报告单位有关情况的说明、上半年意识形态工作情况汇报、上半年信访案件办理情况汇报，研究了市人大常委会各类宣传平台管理办法、洛阳市人大常委会立法工作办法《洛阳市人大常委会关于加强政治建设的意见(草案)》《中共洛阳市人大常委会党组向市委请示报告制度(草案)》《洛阳市人大常委会关于践行和发展全过程人民民主的举措(草案)》《洛阳市人大常委会关于大兴调查研究的实施方案(草案)》等制度。会议对省人大常委会《人大调查研究》全文印发市人大新闻宣传工作经验及得到市委市政府肯定的《人大建言》等通报表扬，总结上半年工作，部署下半年重点工作。

李保国强调，要加强政治建设，坚持党对人大工作的全面领导，严守政治纪律和政治规矩，深入推进党风廉政建设，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。要发挥人民代表大会制度在实现全过程人民民主中的重要制度载体作用，健全吸纳民意、汇集民智工作机制，扩大人民有序政治参与，切实把全过程人民民主重大理念落实到人大立法、监督、代表等工作的全过程各方面。要在新闻传播载体、方式及“线上线下”宣传模式上充分研究探索，切实发挥好新闻宣传“方向盘”“指挥棒”“扩音器”“助推剂”作用，推动新时代人大工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 刘玫嘉 通讯员 张艳艳)