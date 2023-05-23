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生活垃圾都去哪儿了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.19 08:36

　　“生活垃圾就是在这里变废为宝的。”17日，在洛阳环洛再生能源有限公司，部分市民代表和高新区外国语学校师生在讲解员的引导下，参观生活垃圾焚烧发电过程。

　　7月10日至8月10日是我市“节能降碳宣传月”。当天，市城市管理局环境卫生服务中心邀请市民代表和学校师生开展了以“节能降碳，你我同行”为主题的本次宣传活动。

　　活动现场，市民、学生有序参观生活垃圾焚烧发电项目，了解生活垃圾焚烧发电过程、烟气净化、渗滤液处理、飞灰的无害化处理、排放物及环保指标要求等科普知识，明白了“垃圾去哪儿了”。

　　洛阳环洛再生能源有限公司位于我市的生活垃圾综合处理园区，这是我市建设的首个静脉产业园，以生活垃圾焚烧发电为核心功能，日处理生活垃圾可达1500吨，基本满足了城市区生活垃圾的处理要求。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 胡惠娟)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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