洛阳五部门联合执法 “剑指”河湖安全保护

日前，市水利局、市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局等五部门联合启动河湖安全保护专项执法行动，依法打击侵占河湖、妨碍行洪安全、破坏水工程、非法采砂、非法取水等水事违法行为。此次五部门联合开展专项执法行动，在全市尚属首次。

日前，市水利局、市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局等五部门联合启动河湖安全保护专项执法行动，依法打击侵占河湖、妨碍行洪安全、破坏水工程、非法采砂、非法取水等水事违法行为。此次五部门联合开展专项执法行动，在全市尚属首次。

当前，我市进入“七下八上”防汛关键期。此次专项执法行动将聚焦河湖安全保护的重点领域和关键环节，加强水利部门与审判机关、检察机关、公安机关、司法行政机关的协作配合，以五部门联动增强打击合力，形成严厉打击水事违法犯罪行为的高压态势，立案查处并曝光一批典型违法案件，全面强化水行政执法与刑事司法衔接、与检察公益诉讼协作，切实维护河湖管理秩序，共同保障水安全。

市水利局负责人表示，在执法行动中，水利系统将全面开展违法行为线索排查，并结合常态化扫黑除恶，会同法院、检察、公安、司法等部门加大查处力度，对重大案件及时挂牌督办。针对发现的问题，我市将完善水利行业监管与水行政执法衔接机制，强化水行政执法与司法衔接机制，形成行业监管、行政执法、司法工作合力，全力守护水安全。

此次专项执法行动将持续至11月。公众可通过市水政执法支队举报电话(0379-69913879)进行举报，也可通过水利部12314监督举报服务平台、河南省水利厅监督举报电话(0371-65571733)进行监督举报。