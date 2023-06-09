明后天，洛阳将有阵雨送来短暂凉爽

今天多云，南部山区有阵雨或雷阵雨，气温24℃～34℃。

这几天，我市主打晴热天气，高温不时现身。明后天，阵雨或雷阵雨天气将送来短暂凉爽。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空西南气流及中低层偏东气流的共同影响，云系较多。周末受副高控制，我市将出现37℃以上高温闷热天气。20日和24日前后受高空低槽东移影响，我市有阵雨或雷阵雨。

在炎热的天气中，无论是在户外还是室内，我们的身体都容易因大量出汗而导致缺水。相较于年轻人，老年人更容易脱水。医生介绍，随着年龄的增长，老年人对缺水的感知力下降，有时明明身体已经缺水了，却感觉不到口渴，因此经常不能及时补充水分。加上老年人由于免疫力降低，容易呕吐、腹泻，又增加了身体失水的风险。所以，老年人不要等口渴了才喝水，每天应该主动、规律地饮水。

最近几天天气预报

今天：多云，南部山区有阵雨或雷阵雨，气温24℃～34℃。

明天：多云转阴天有阵雨或雷阵雨，气温25℃～34℃。

7月21日(周五)：阵雨转多云，气温24℃～32℃。

7月22日(周六)：多云转晴天，气温25℃～36℃。

7月23日(周日)：晴天间多云，气温26℃～37℃。

7月24日(周一)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温28℃～36℃。

7月25日(周二)：阴天间多云，有分散性阵雨或雷阵雨，气温26℃～34℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）