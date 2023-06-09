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十二届洛阳市委第四轮巡察完成进驻 信访举报渠道公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 22:35

　　按照洛阳市委统一部署，十二届洛阳市委第四轮巡察安排7个巡察组，对市民政局等12家市直单位开展常规巡察，对创业就业资金、困难群体救助资金2个领域开展专项巡察。截至7月18日，市委7个巡察组已全部进驻被巡察单位。

　　被巡察单位分别召开巡察工作动员会，各市委巡察组分别向被巡察单位领导班子深入传达了习近平总书记关于巡视工作的重要论述和省委、市委有关要求，通报了有关工作安排，各市委巡察组组长作了动员讲话，对做好本轮巡察工作提出具体要求。

　　据悉，本轮常规巡察市民政局和专项巡察创业就业资金、困难群体救助资金领域时间为45天左右，常规巡察市委外事办和群团组织时间为30天左右。为便于干部群众反映情况，市委巡察组设置了专门邮政信箱、电子邮箱和值班手机。根据规定，市委巡察组主要受理反映被巡察单位领导班子及其成员、下一级党组织领导班子主要负责人和重要岗位领导干部问题的来信来电来访；对其他与巡察工作无直接关系的个人诉求、涉法涉诉等信访问题，将按照分级负责、属地管理原则，转交有关部门和单位处理。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 徐云峰）

 
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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