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洛阳市成立9个督导组 开展防汛备汛工作专项督导
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.18 22:20

　　记者18日从洛阳市纪委监委获悉，7月中旬至9月底期间，洛阳市纪委监委成立9个专项督导组，对各县区、市直相关职能部门防汛备汛工作开展情况进行集中监督检查，坚决守护好人民群众生命财产安全。

　　本次专项督导采取实地督导模式，按照洛阳市纪委监委《关于强化政治监督做实防汛备汛工作的通知》要求，围绕“四个紧盯”，即紧盯防汛指挥大厅、抢险救灾物资储备仓库等关键点位；紧盯监测预警、灾害防范、物资保障等关键环节；紧盯灾后恢复重建重点项目、防洪截洪重点工程等；紧盯城市防汛重点部位、主要河流险工险段、山洪灾害易发区，通过现场查看、个别访谈、查阅资料等方式，重点对4个方面开展监督检查。

　　在制度机制建立运行方面，重点检查防汛指挥体系、预警发布与响应联动机制建立情况。在防汛责任制落实方面，重点检查重点防洪工程防汛行政责任人落实情况，山洪灾害责任单位、尾矿库“三级库长”落实情况，地质灾害隐患点责任单位等落实情况。在风险隐患排查整改方面，重点检查各地各部门对水库、河道、城市排涝等重点部位隐患排查及整改情况，抽查比例不低于20%；对“7·20”灾后重建已完工且未经过洪水检验的水利工程，进行防汛备汛情况抽查，抽查比例不低于30%。在物资储备、应急演练方面，重点检查年度防汛物资储备落实情况、防汛应急预案及相关专项应急预案(方案)修订完善情况、开展应急预案实战演练情况等。

　　洛阳市纪委监委相关负责人表示，将坚持问题导向，重点纠治防汛备汛工作中表态快、调门高、行动慢、落实差等不担当不作为问题，以及机械执行、消极应付、懒政怠政等形式主义、官僚主义问题，对造成不良影响的严肃追责问责，对玩忽职守、失职渎职的绝不姑息，从严从重从快查处，确保防汛备汛各项部署要求落地落实。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 闫雅静）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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