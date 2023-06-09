19日起，洛阳61路公交恢复原线路运营

洛阳公交微信公众号今日发布消息称，因学院路(龙门大道—新伊大街段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2023年7月19日起，恢复61路学院路、卫国路、军民路原线运营。
洛阳公交微信公众号今日发布消息称，因学院路(龙门大道—新伊大街段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2023年7月19日起，恢复61路学院路、卫国路、军民路原线运营。
洛阳公交微信公众号今日发布消息称，因学院路(龙门大道—新伊大街段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2023年7月19日起，恢复61路学院路、卫国路、军民路原线运营。
恢复站位：茹凹、茹凹西、洛阳逸康老年服务中心、军民路西口、学院路卫国路口、学院路龙门大道口(回程)。⑥
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