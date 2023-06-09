祝贺！韩国世青赛，洛阳选手射落两金一银

18日，记者从洛阳市青少年体育训练中心获悉，在刚刚结束的2023韩国世界青年射击锦标赛上，洛阳小将布帅航发挥出色，和队友联手夺得男子气手枪项目团体金牌和混合团体项目金牌，他个人夺得了男子气手枪个人项目的银牌，创造洛阳选手在该项目上的纪录。

18日，记者从洛阳市青少年体育训练中心获悉，在刚刚结束的2023韩国世界青年射击锦标赛上，洛阳小将布帅航发挥出色，和队友联手夺得男子气手枪项目团体金牌和混合团体项目金牌，他个人夺得了男子气手枪个人项目的银牌，创造洛阳选手在该项目上的纪录。

今年17岁的布帅航家在洛阳市西工区，2019年6月开始接受激光手枪项目的训练并入选洛阳市射击队。布帅航领悟力、执行力都很强，性格活泼而且训练刻苦，尤其是在比赛场上，他敢打敢拼、心态沉稳，屡有上佳表现。

在洛阳射击队，布帅航先后师从启蒙教练王雪以及男子手枪班秦玉平、韩若雨两名教练，迅速在射击项目上崭露头角。

2020年10月，在新乡辉县举办的河南省激光枪比赛中，布帅航获得个人、团体以及混团冠军。2021年5月，在河南省青少年射击冠军赛(乙组)中，他勇夺10米气手枪个人、团体、混团以及50米手枪个人四项冠军。同年10月举行的河南省青少年射击锦标赛(暨河南省第十四届省运会资格赛)(乙组)上，布帅航完美复刻5月份的战绩，获得10米气手枪个人、团体以及50米手枪个人项目冠军，并在此次比赛中以气手枪573环获得国家一级运动员称号。

2022年1月，布帅航入选河南省射击、射箭运动中心男子手枪班集训。2022年8月26日，在河北参加全国青少年射击锦标赛暨选星计划线下初选，并成功入选国家青训队参加集训。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 实习生 郭晓朵 通讯员 姚利平 文/图)