洛阳外贸企业福利来了！“外贸贷”融资业务开始运行

18日，洛阳市“外贸贷”业务签约启动仪式举行，首批合作的建设银行洛阳分行、浙商银行洛阳分行等2家银行现场签约，这标志着洛阳市“外贸贷”融资业务正式开始运行。

18日，洛阳市“外贸贷”业务签约启动仪式举行，首批合作的建设银行洛阳分行、浙商银行洛阳分行等2家银行现场签约，这标志着洛阳市“外贸贷”融资业务正式开始运行。

此次开展的“外贸贷”业务，既是贯彻落实河南省“稳外贸优结构”有关要求的具体抓手，又是发挥财政资金引导、加强对中小微外贸企业金融支持力度、优化营商环境、推动外贸高质量发展的又一创新举措。围绕“外贸贷”业务，洛阳市政府研究出台了《洛阳市“外贸贷”融资业务实施方案(试行)》，并设立规模3000万元的“外贸贷”业务风险补偿资金池，助力全市外贸企业高质量发展。

洛阳市商务局相关负责人介绍，“外贸贷”业务遵循市场化原则，以财政资金撬动金融杠杆，通过增信、信用保险、风险补偿等手段，调动银行贷款积极性，帮助洛阳中小微外贸企业拓宽融资渠道、降低融资成本。下一步，将进一步放大财政资金引导支持作用，推动金融机构加大对洛阳中小微外贸企业的信贷支持力度，缓解企业融资难题，促进洛阳外贸转型升级。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 实习生 贾梦园 侯亚亚 文/图）