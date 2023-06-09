让洛阳文旅IP“活起来”：《真龙天子·盛世万疆》舞台剧震撼上演

7月18日，《真龙天子·盛世万疆》大型真人历史舞台剧在洛阳上阳宫举行全国首演。

7月18日，《真龙天子·盛世万疆》大型真人历史舞台剧在洛阳上阳宫举行全国首演。这部舞台剧以创新形式演绎了真龙天子酒品牌在600年间的传奇故事，独具匠心的艺术表达和震撼的视听呈现征服了在场观众，为观众提供全新的沉浸式文旅体验。近年来，洛阳不少景区充分结合游客需求，打造沉浸式文旅新业态，让游客从“看景”到“入景”，实现从“流量”到“留量”的转变。

党的二十大报告指出，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。作为国务院首批公布的历史文化名城和十三朝古都，洛阳优势在文化，破题在文旅。洛阳市委市政府提出了颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费，着力打造全国沉浸式文旅目的地。

“‘洛阳IP联动计划’推动洛阳历史文化与现代潮流创新性结合，开创了国内城市IP和内容平台合作的‘洛阳模式’。”洛阳市文广旅局相关负责人说。从《唐宫夜宴》《龙门金刚》等出圈，到《风起洛阳》“一部剧带火了一座城”，近年来，洛阳文旅频频“出圈”，日益响亮的文旅品牌成为推动文旅文创融合发展的亮丽名片。

洛阳，乃十三朝古都，为帝王之州，承载着千年的帝王遗迹。立足于优秀历史文化资源，打造特色文化品牌，以IP促文旅市场发展——《真龙天子·盛世万疆》舞台剧应运而出！该剧让跨越百年的传奇故事和文化美学得以重新演绎，通过声光电、影像、画面穿插其间推动故事发展，以大视野站位，勾连历史、人文、情怀等内容，立体呈现真龙天子品牌的内涵、底蕴和气质，进一步彰显了中国白酒的文化自信，为中华文化的传承提供了新范本。

幕启前奏，借说书人之口，时间溯回到明朝成化年间的某一天，宜宾城的小街上两家糟坊前打起一座擂台，只因京城御酒坊提督太监来收民间佳酿，一地仅限一家，德盛福与元兴和争走马街糟坊的头名之称，故事自此展开……

明朝成化年间德盛福与元兴和之争，随着微服私访的明成化皇帝品鉴两家美酒之后，大赞“德盛福之酒，如酒中真龙！元兴和之酿，如酿中天子！”，竟意外促成了两家合为一家共献美酒之好，“德元双坊”成立。时间跨越到乾隆南苑盛世大阅兵，乾隆帝以德元双坊进献美酒庆功，豪情万丈。随后来到清末时期，随着大龙邮票的印发面世，为庆祝这一历史时刻，真龙天子(至尊龙邮)酒雏形初现。辗转到革命战争中巴蜀儿郎的丹心铁血与舍身奉献，坚守阵地守护祖国大好河山，演绎天子传奇背后的故事，再到最后新时代下德元双坊负责人对酒水品质的坚守初心不改。

用全新的形式讲述六百年的沧桑历史沉淀，演绎“王气、霸气、才气、志气、人气”十足的前世与今生。让观众在表演中感受到600年的时光传承，真龙天子酒如何从历史，走向今天的消费者。沉浸式的体验让观众恍若身临其境，穿梭于时空，感受600年的历史跨越，带来全新的艺术感受和心灵震撼，更能沉浸其间。

据悉，《真龙天子·盛世万疆》舞台剧耗费巨资，由国内专业团队制作、近百位专业话剧演员参与演出。通过一幕幕有剧情展现的生动故事，把真龙天子品牌的前世今生，展现到观众面前，带给观众一个真实可感的传奇故事。对于传统文化来说，创新传承才是最好的打开方式。《真龙天子·盛世万疆》舞台剧在发掘传统文化资源的基础上，艺术水平高、内容传达丰富，有机融合帝王文化、酒文化、历史文化，扩展文旅融合新思路。

毋庸置疑，在文旅深度融合的道路上，IP的力量不容小觑，打造文旅IP已成为中国文旅市场发展的新趋势。洛阳顺应“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”等文旅文创发展新趋势，咬定“文旅文创成支柱”目标，着力打好“盛世隋唐”“黄河文化”“伏牛山水”“国花牡丹”“工业遗产”五张牌。不论是展示龙门石窟的《龙门金刚》，或者是刷爆全网的《唐宫夜宴》《洛神水赋》，以及《真龙天子·盛世万疆》大型真人舞台剧等等，这些极具辨识度和传播力的“文旅IP”，都可以看出，在推动文旅文创融合发展的道路上，洛阳始终在前行。