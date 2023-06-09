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明日起，儿童乘火车有新要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网综合 2023.07.19 11:26

　　今年，中国铁路部门发布新规，从2023年7月20日开始，没有携带任何有效身份证件也没有办理身份证的未成年人不能进站乘车。也就是说，儿童(含免费乘车儿童)乘火车时，必须携带有效身份证件才能进站乘车。

　　哪些人可以购买儿童票？儿童有效身份证有哪些？没有身份证的儿童旅客怎么坐火车？一份攻略送上。

　　儿童票购买条件是什么？

　　儿童票按照年龄购票，随同成年人乘车的儿童，年满6周岁且未满14周岁，应当购买儿童优惠票，年满14周岁，应当购买全价票。

　　每一名持票成年人旅客，可免费携带一名未满6周岁，且不单独占用席位的儿童乘车，超过一名时，超过人数应当购买儿童优惠票。

　　需要注意的是，儿童年龄按乘车日期计算。免费乘车的儿童，如需单独使用席位，应购买儿童优惠票。

　　儿童有效身份证件包括哪些?

　　1.中华人民共和国居民身份证(含中华人民共和国临时居民身份证)

　　2.居民户口簿

　　3.中华人民共和国护照

　　4.中华人民共和国出入境通行证

　　5.中华人民共和国旅行证

　　6.新生儿出生医学证明

　　7.公安机关出具的临时乘车身份证明

　　8.中华人民共和国港澳居民居住证

　　9.中华人民共和国台湾居民居住证

　　10.港澳居民来往内地通行证

　　11.往来港澳通行证

　　12.大陆居民往来台湾通行证

　　13.台湾居民往来大陆通行证

　　14.外国人永久居留身份证

　　15.外国人护照

　　16.外国人出入境证

　　没有身份证的儿童旅客怎么坐火车？

　　情况一：办理过居民身份证的儿童

　　这类儿童旅客购票后未携带或丢失居民身份证，可以在车站公安制证口或者通过铁路12306APP，办理临时乘车身份证明。

　　情况二：未办理过居民身份证的儿童

　　这类儿童旅客坐火车时，需要携带户口簿原件或护照等其他有效身份证件。

　　儿童优惠票如何购买？

　　购买儿童优惠票，须用儿童本人有效身份证件。持儿童优惠票的儿童和免费乘车儿童，乘车时必须携带本人有效身份证件。

　　儿童优惠票的票价如何优惠？

　　儿童优惠票可享受客票、加快票和空调票的优惠，儿童优惠票票价按相应客票和附加票的50%计算，免费乘车及持儿童优惠票乘车的儿童单独使用卧铺时另收全价卧铺票价，有空调时另收半价空调票票价。

　　免费儿童需要提前申明吗？

　　旅客携带免费乘车儿童时，应当在购票时，向铁路运输企业提前申明。

　　购票申明使用的时，免费乘车儿童有效身份证件，为其乘车凭证。⑥
[ 责任编辑：唐好优 ]
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