洛阳铁路迎来暑期客流高峰 高峰时段建议提前1小时到站

18日，记者从铁路部门获悉，进入暑运高峰，洛阳龙门站客流持续高居不下，日均发送旅客2.7万人次。

18日，记者从铁路部门获悉，进入暑运高峰，洛阳龙门站客流持续高居不下，日均发送旅客2.7万人次。洛阳龙门站提醒广大旅客，要提前关注票务信息，高峰时段提早1小时到站检票候车，以免耽误行程。

17日上午，洛阳龙门站的旅客排队进站

17日8时许，记者在洛阳龙门站进站平台看到，站前送行的车辆排出数百米远，现场有多名交警疏导交通。不少乘私家车来的旅客发现该情况后，提前下车步行前往进站口。不同于平时开放3处安全检查通道，当日的洛阳龙门站6个安全检查通道全部开启。

“进入7月暑运高峰，学生、旅游、探亲客流激增，洛阳龙门站客流持续保持高位运行，日均发送旅客约2.7万人次，周五到周日旅客出行相对集中。”洛阳龙门站有关负责人介绍，洛阳至热门旅游目的地的列车车票较为紧张。

需要注意的是，洛阳火车站在进入7月暑运高峰后同样出现较强的聚集性，日均发送旅客1.86万人次，周日发送旅客超2万人次。

“暑运期间出行，旅客要注意提前规划出行方案，及时关注票务信息，提前购票。”该负责人提醒，暑运期间，天气炎热客流激增，请广大旅客留足候车时间。如果是乘坐高峰时段的始发车，最好提前1小时到站检票候车；如果是乘坐路过车，建议提前40分钟到站检票候车，切勿“卡点”乘车，以免耽误行程。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李华 杜雅琦 文/图)