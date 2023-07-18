18日，在涧西区重庆路第三社区新投用的邻里中心文体活动室内，模特队、合唱队正认真排练。书画室里，老大姐们在学习编绳；便民服务大厅里，社区工作人员在帮助居民办理公交IC卡充值业务；体育公园里，退休老人们挥拍一较高下、小朋友在快乐地荡秋千；居民食堂内，工作人员正准备给居家老人上门送餐。
18日，在涧西区重庆路第三社区新投用的邻里中心文体活动室内，模特队、合唱队正认真排练。书画室里，老大姐们在学习编绳；便民服务大厅里，社区工作人员在帮助居民办理公交IC卡充值业务；体育公园里，退休老人们挥拍一较高下、小朋友在快乐地荡秋千；居民食堂内，工作人员正准备给居家老人上门送餐。
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