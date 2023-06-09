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洛龙区公开引进60名高学历人才
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛龙区人民政府网站 2023.07.18 20:57

　　今日，洛龙区人民政府网站发布消息称，为深入推进青年人才集聚“繁星工程”，进一步夯实现代化洛龙建设发展的人才支撑，助力建设全国青年发展型县域试点区和青年友好型城市先行区，经研究决定，现面向社会公开引进一批高学历专业性人才60名。其中事业单位常规引进26名，政录企用专项引进20名，重要领域(工作)重点引进14名。

　　引进对象为国内全日制普通高校应往届硕士及以上学历研究生(不含非全日制、定向生、委培生)及经教育部留学服务中心认证的国(境)外留学应往届博士、硕士毕业生。

　　报考应具备的条件

　　1.具有中华人民共和国国籍，拥护中华人民共和国宪法，拥护中国共产党领导和社会主义制度；

　　2.具有良好的政治素质和道德品行；

　　3.具有正常履行职责的身体条件和心理素质，符合公务员录用体检标准；

　　4.具有符合岗位要求的工作能力；

　　5.国内普通高等院校博士、硕士毕业生的本科教育阶段须为全日制本科毕业生，2023年应届毕业生应当于2023年7月31日前取得相应毕业证书和学位证书。留学博士、硕士毕业生须在2023年7月31日前取得国家教育部留学服务中心认证的国(境)外博士、硕士研究生学历学位认证书；

　　6.博士研究生年龄在38周岁以下(1984年7月1日以后出生)，硕士研究生年龄在33周岁以下(1989年7月1日以后出生)；

　　7.国内普通高等院校博士、硕士毕业生须取得报名所用专业的学历学位证书，毕业证书所示专业名称须与《洛龙区2023年引进高学历专业性人才岗位专业计划一览表(60人)》中所列专业一致；留学博士、硕士毕业生经教育部留学服务中心认证的学历学位认证书所示专业须与《洛龙区2023年引进高学历专业性人才岗位专业计划一览表(60人)》中所列专业相似相近；对于《研究生人才培养学科目录》中没有具体对应的国内高校自设学科(专业)和国(境)外留学考生的专业，重点参照主要课程、研究方向、学习内容和岗位专业需求等内容进行综合判断；

　　8.已就业人员须提供用人单位具有真实意愿的同意报考证明，同意报考证明须由对考生有干部(人事)管理权限的部门出具并加盖公章；

　　9.具备拟录用岗位要求的其他资格条件和法律法规规定的其他条件。

　　引进方式

　　针对事业单位常规引进、政录企用专项引进和重要领域(工作)重点引进分别采取不同方式进行招录，具体方式如下：

　　(一)事业单位常规引进。经审查，对符合条件的报名考生，采取笔试加面试的方式进行招录。

　　(二)政录企用专项引进。经审查，对符合条件的报名考生，采取笔试加面试的方式进行招录。

　　(三)重要领域(工作)重点引进。经审查，对符合条件的报名考生，通过面试加履历分析的方式进行招录。

　　引进程序

　　本次引进工作分为网上报名、资格审查、笔试、面试资格确认、面试、体检、考察、公示、聘用等程序。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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