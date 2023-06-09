网传“7月25日前退休人员需要再认证？”官方辟谣：假的！

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：最近，微信群里总有人发信息说“七月二十五号前，退休人员需要再次认证”，这条消息内容是否属实？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：最近，微信群里总有人发信息说“七月二十五号前，退休人员需要再次认证”，这条消息内容是否属实？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：最近，微信群里总有人发信息说“七月二十五号前，退休人员需要再次认证”，这条消息内容是否属实？
洛阳市人力资源和社会保障局回复：如您已认证并在认证周期内，7月25日前，不要求再次认证。在一个认证周期(12个月)内，可多次认证，认证周期将递延。已有多人向我们反映微信群内该类问题，市社会保险中心没有发布该信息内容。
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