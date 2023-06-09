@洛阳家长，谨防此类中招招生骗局

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：今年中考录取分数线还未出，各中介机构就开始在微信群里卖洛阳各高中的招生名额了，这种操作是否占用录取名额？

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近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：今年中考录取分数线还未出，各中介机构就开始在微信群里卖洛阳各高中的招生名额了，这种操作是否占用录取名额？

洛阳市教育局回复：只有过普通高中最低控制线才有可能被高中录取，被高中录取以后才能建立高中学籍，不要轻信别人的许诺，以免上当受骗，如有线索请拨打举报电话提供举报线索，联系电话：61113257，我局将会第一时间进行核实，如情况属实将严肃处理。

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